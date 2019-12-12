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Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до трех
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РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до трех

11:11 12.12.2019 (обновлено: 11:20 12.12.2019)
28428
© Фото : АО "82 судоремонтный завод"Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов" в плавучем доке
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в плавучем доке
© Фото : АО "82 судоремонтный завод"
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов" в плавучем доке. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел, по предварительным данным, в результате проведения сварочных работ, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в доке в Мурманске.
"Предварительная причина пожара - сварочные работы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате пожара на крейсере, по уточненным данным, пострадали три человека.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"МурманскПроисшествия
Популярные комментарии
Сначала из Сирии едва доперли, потом док утонул и краном палубу пробило, теперь пожар произошёл... Но мы люди щедрые. Пускай и дальше деньги отмываются. Нам такие корабли нужны. А то вдруг самолеты лишние окажутся. А тут раз, сплавает, и парочку утопят... Вот минусов много наставить могут. А возразить, как всегда. Ничего. Только зубами поскрежетать.
12 декабря, 11:49
pp164
33300026
Бардак!
12 декабря, 11:14
Арсений Понфиленко
4610007
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