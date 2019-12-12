Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до трех

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел, по предварительным данным, в результате проведения сварочных работ, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Он уточнил, что в результате пожара на крейсере, по уточненным данным, пострадали три человека.