Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до трех

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел, по предварительным данным, в результате проведения сварочных работ, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в доке в Мурманске.
"Предварительная причина пожара - сварочные работы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате пожара на крейсере, по уточненным данным, пострадали три человека.