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Эксперт оценил вероятность падения метеорита, сравнимого с челябинским
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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность падения метеорита, сравнимого с челябинским

11:52 12.12.2019 (обновлено: 12:08 12.12.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПадение метеорита на Урале
Падение метеорита на Урале
© РИА Новости
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Падение метеорита на Урале. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Небесные тела размером 15 метров, аналогичные упавшему в 2013 году Челябинскому метеориту, входят в атмосферу Земли раз в 30 лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
"Астероиды более 50 метров в диаметре представляют локальную угрозу в случае падения на населенные территории. Частота подобных событий оценивается как 1 раз за 300 лет, а тела размером 15 метров – раз в 30 лет. Последним примером такого события является падение Челябинского метеорита", - сказал он.
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Метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года, свидетелями огненной вспышки в небе и взрыва стали жители Челябинской области и близлежащих регионов. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой фрагмент – более 600 килограммов – был поднят из озера.
Ранее научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов сообщил, что специалистам известно лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а тел порядка 50 метров, каким был Тунгусский метеорит, известен лишь 1%. При этом такие малые тела, как упавшее в Челябинске, вообще не поддаются предварительному обнаружению на дальней дистанции.
Читайте полный текст интервью Игоря Бакараса >>
Фрагмент челябинского метеорита. Архивное фото
15 февраля 2018, 05:45
Метеорит "Челябинск"
124100
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Игорь БакарасПадение метеорита на УралеКосмос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШЧелябинск
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