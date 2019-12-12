Эксперт оценил вероятность падения метеорита, сравнимого с челябинским

"Астероиды более 50 метров в диаметре представляют локальную угрозу в случае падения на населенные территории. Частота подобных событий оценивается как 1 раз за 300 лет, а тела размером 15 метров – раз в 30 лет. Последним примером такого события является падение Челябинского метеорита", - сказал он.