Игорь Бакарас: падение крупного астероида на Землю — редкое явление

По одной из гипотез, гибель динозавров 65 миллионов лет назад спровоцировал упавший астероид. В 1908 году в Сибири упал Тунгусский метеорит – прогремел взрыв, сравнимый с испытанием ядерной бомбы. От региональной катастрофы спасла только удаленность района падения. Кадры входа в атмосферу в 2013 году челябинского метеорита облетели весь мир. Ударной волной при его падении выбило окна у зданий в округе. Как видно, падения космических тел на Землю редки, но опасны. Когда ждать следующего удара из космоса и чем Роскосмос собирается защищаться, рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института Роскосмоса ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

— Сообщалось, что Россия приступила к подготовке национальной программы изучения проблем и методов парирования космических угроз, таких как астероидно-кометная опасность и космический мусор. В каком состоянии находится разработка документа?

— В настоящее время, в рамках поручения генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Олеговича Рогозина, АО " ЦНИИмаш " разрабатывает концепцию создания системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве на период 2020-2025 годов и на перспективу до 2030 года.

Стратегической целью создания системы является информационное обеспечение безопасности космической деятельности России в условиях растущей заселенности и техногенного засорения околоземного космического пространства, а также выявление и оценка рисков, связанных с опасными сближениями с Землей небесных тел естественного происхождения.

Система должна формировать предупреждения о космических угрозах и рекомендации по их парированию для Российской Федерации и международного сообщества.

Ключевыми элементами системы являются информационные и аналитические средства, включая разнотипные средства мониторинга (оптические, радиолокационные и радиотехнические) наземного и космического базирования.

Организационно-технической основой создания системы являются информационно-аналитический центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве АО "ЦНИИмаш" и автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Утверждение и начало реализации данного документа запланировано на середину 2020 года.

— Планируется ли создание в России органа по отслеживанию астероидно-кометной опасности?

— В рамках создания системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве планируется создание Российского центра малых небесных тел, главной задачей которого будет являться обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землей. Данная организация подразумевает межведомственное взаимодействие госкорпорации "Роскосмос", Российской академии наук, МЧС России, а также министерства иностранных дел.

— Планируется ли координировать свои действия по мониторингу и возможной впоследствии борьбе с опасными небесными телами с аналогичными структурами в других странах мира?

— Система мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности околоземного космического пространства предусматривает не только интеграцию информационных возможностей средств мониторинга околоземного космического пространства госкорпорации "Роскосмос", РАН, предприятий промышленности и частных коммерческих компаний, но и координацию совместных действий, информационное взаимодействие и обмен данными мониторинга околоземного космического пространства с другими государствами и международными организациями.

— Планируется ли в рамках работы по тематике астероидно-кометной опасности разработка способов уничтожения/отклонения опасных космических тел, создание необходимой космической техники?

— Задача противодействия удару опасного космического тела объединяет целый комплекс вопросов, включая обнаружение и мониторинг угрожающего объекта, выбор способа противодействия, а также доставку средств противодействия к астероиду. Наиболее проработанными являются вопросы обнаружения и каталогизации опасных небесных тел. Что касается методов активного противодействия, то рассматриваются различные способы уничтожения угрожающего небесного тела либо его увода с орбиты (кинетический удар, гравитационный буксир, ракетные двигатели, применение солнечного паруса или сфокусированной солнечной энергии и другое). Их техническая реализация затрудняется отсутствием точных данных об особенностях движения конкретных астероидов, их структуре и физико-химических свойствах. В настоящее время работы по указанным направлениям ограничиваются в основном теоретическими исследованиями и математическим моделированием различных схем противодействия. В России, как и в ряде других стран мира, ведутся научно-исследовательские работы, направленные на разработку технологий предотвращения столкновений опасных небесных тел с Землей.

— НАСА регулярно сообщает о том, что очередной крупный астероид летит к Земле. Насколько серьезны угрозы падения на Землю опасного для человеческой цивилизации астероида? Имеются ли расчеты, когда и какие тела могут угрожать планете?

— Наблюдением за небесными телами естественного происхождения и каталогизацией информации о них занимается не только НАСА. Организации с подобными функциями существуют также в России, Великобритании, Италии, Канаде и других странах. Международный центр малых планет – официальная организация, которая при содействии Международного астрономического союза собирает результаты наблюдений, полученные в обсерваториях разных стран мира, в том числе России, систематизирует данные наблюдений малых тел Солнечной системы (астероидов и комет), вычисляет их орбиты, характеристики возможных сближений с Землей и эту информацию дает в открытом доступе.

Диаметры большинства небесных тел естественного происхождения и параметры их орбит известны не очень точно. Эти величины уточняются при каждом пролете наблюдаемых объектов около Земли, поэтому часто бывает, что астероид, который изначально считался опасным, впоследствии переходит в категорию безопасных.

По оценкам ученых, столкновение с Землей небесного тела, имеющего размер около 10 километров и способного уничтожить человеческую цивилизацию, может происходить примерно раз в 100 миллионов лет. За всю историю существования современного человека (около 100 тысяч лет) таких столкновений не было.

Падение астероида диаметром один километр способно вызвать глобальную катастрофу. При этом радиус воронки (кратера) составит около 20 километров. События таких масштабов происходят примерно один раз в один миллион лет. Астероиды с диаметром 100 метров способны произвести региональные разрушения на суше (радиус воронки (кратера) – около двух километров) или вызвать цунами в случае падения в океан. События таких масштабов происходят примерно один раз в три тысячи лет. Астероиды более 50 метров в диаметре представляют локальную угрозу в случае падения на населенные территории. Частота подобных событий оценивается как один раз за 300 лет, а тела размером 15 метров – раз в 30 лет. Последним примером такого события является падение Челябинского метеорита (иногда его называют Чебаркульским). Менее крупные небесные тела производят разрушения на территории, сравнимой по размерам с самим небесным телом. Обычно данные объекты сгорают в плотных слоях атмосферы, и лишь малая доля их массы долетает до поверхности Земли.

Для понимания смысла не только прогнозов столкновений, но и их последствий необходимо иметь в виду, что столкновение достаточно крупного астероида с Землей — крайне редкое явление.

Например, всем известный астероид Апофис диаметром около 300 метров, который был открыт в июне 2004 года в обсерватории Кит Пик в штате Аризона (США). Первые серии наблюдений позволили определить предварительную орбиту астероида, и вычисления показали весьма высокую вероятность столкновения с Землей в апреле 2029 года. Позже установили, что согласно компьютерному моделированию, основанному на почти 4500 наблюдениях, в 2029 году Апофис пройдет в 35-37 тысячах километрах от Земли (на таком расстоянии находятся орбиты геостационарных спутников). Последующее сближение астероида с Землей произойдет в 2036 году, и пока что такая вероятность оценивается как весьма низкая. Более точно вероятность столкновения мы узнаем только после наблюдений сближения астероида с Землей в 2029 году.