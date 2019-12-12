Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия ведет научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" Игорь Бакарас. Россия ведет научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш

По его словам, ученые рассматривают различные способы уничтожения угрожающего небесного тела либо его увода с орбиты, в том числе кинетический удар, использование спутника для увода астероида с опасной траектории с помощью метода гравитационного буксира, применение для этих целей ракетных двигателей или солнечного паруса.

"В настоящее время работы по указанным направлениям ограничиваются в основном теоретическими исследованиями и математическим моделированием различных схем противодействия", — сказал Бакарас.

Он отметил, что техническая реализация таких способов противодействия астероидам затрудняется отсутствием точных данных об особенностях движения конкретных небесных тел, их структуре и физико-химических свойствах.