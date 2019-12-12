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РИА Наука
2019-12-12T13:38+0300
https://ria.ru/20191212/1562305265.html
Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов
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РИА Новости

Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов

11:44 12.12.2019 (обновлено: 13:38 12.12.2019)
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© Фото : JAXA, University of Tokyo & collaboratorsАстероид
Астероид
© Фото : JAXA, University of Tokyo & collaborators
Астероид. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия ведет научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
По его словам, ученые рассматривают различные способы уничтожения угрожающего небесного тела либо его увода с орбиты, в том числе кинетический удар, использование спутника для увода астероида с опасной траектории с помощью метода гравитационного буксира, применение для этих целей ракетных двигателей или солнечного паруса.
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"В настоящее время работы по указанным направлениям ограничиваются в основном теоретическими исследованиями и математическим моделированием различных схем противодействия", — сказал Бакарас.
Он отметил, что техническая реализация таких способов противодействия астероидам затрудняется отсутствием точных данных об особенностях движения конкретных небесных тел, их структуре и физико-химических свойствах.
В начале октября сообщалось, что коллектив российских научных институтов и центров признал безопасным и эффективным способ уничтожения угрожающего Земле астероида при помощи запущенного к нему ядерного устройства. Однако, подчеркивают ученые, это крайний вариант, когда другие способы остановить опасность невозможны.
Читайте полный текст интервью Игоря Бакараса >>
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