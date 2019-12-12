В Киеве объяснили исправление текста коммюнике "нормандского саммита"

"Представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском", — сказал Резников.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подчеркивается приверженность Минским соглашениям и предусматривается разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, главы государств призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".