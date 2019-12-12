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2019-12-12T13:17+0300
https://ria.ru/20191212/1562304839.html
В Киеве объяснили исправление текста коммюнике "нормандского саммита"
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РИА Новости

В Киеве объяснили исправление текста коммюнике "нормандского саммита"

11:37 12.12.2019 (обновлено: 13:17 12.12.2019)
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© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
По его словам, все дело в сложностях перевода.

"Представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском", — сказал Резников.

Накануне на сайте президента Украины появился украинский перевод коммюнике "нормандского саммита". Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратил внимание на то, что киевские власти намеренно исказили текст.
Часть текста коммюнике "нормандской четверки" на сайте Президента Украины, подвергшаяся изменениям
Часть текста коммюнике Нормандской четверки на сайте Президента Украины, подвергшаяся изменениям
Часть текста коммюнике "нормандской четверки" на сайте Президента Украины, подвергшаяся изменениям
Так, в английской версии, опубликованной на сайте Елисейского дворца, говорится о том, что участники саммита договорились обсуждать "все правовые аспекты особого статуса" республик Донбасса, то есть комплекс законов и соглашений и, в частности, поправки в конституцию. Однако Украина сузила этот вопрос только до одного документа — закона об особом статусе. Как заявил Пушилин, ДНР не будет выполнять эти решения, пока Киев не исправит текст итогового документа.
В результате на сайте украинского президента опубликовали исправленную версию перевода, соответствующую английскому тексту.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Вчера, 23:40
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подчеркивается приверженность Минским соглашениям и предусматривается разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, главы государств призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеДНР"Нормандская четверка"Денис ПушилинВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А веб переводчиком не пробовали пользоваться, он лучше переводит. "..дошлифовывают слова..." по украински это после перевода означает: подогнать что бы националисты не порвали Зе как тузик грелку. А то хоть и напоили Авакова, но гарантию это не дает
12 декабря, 12:37
Спиральтист ...
1000000
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