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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-12T11:31+0300
https://ria.ru/20191212/1562304576.html
Плата за вывоз ТКО в Ленобласти приостановлена до 1 февраля
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РИА Новости

Плата за вывоз ТКО в Ленобласти приостановлена до 1 февраля

11:31 12.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился приостановить до 1 февраля 2020 года начисление платы за вывоз мусора для частного сектора из-за неправомерно выставленных счетов для жителей тех поселений, где отсутствуют контейнерные площадки и услуга фактически не оказывалась; об этом губернатор заявил на встрече посвященной ходу "мусорной реформы" в регионе.

Так в чем же суть

С 1 ноября 2019 года Ленинградская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Главная задача - внедрение современных технологий обработки отходов и пресечение нелегальной деятельности в сфере обращения с ТКО. Региональные власти взяли на контроль транспортные потоки с отходами, чтобы исключить появление несанкционированных свалок, с которыми вынуждены бороться за счет бюджетных средств.
Теперь услуга по сбору и вывозу отходов стала коммунальной. В тариф были включены все этапы обращения с мусором: сбор, вывоз, обработка, обезвреживание, захоронение и утилизация. Кроме того, был назначен ответственный за организацию процесса - АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области". Совместно с населением власти Ленобласти разработали необходимую нормативно-правовую базу, провели учет и кадастрирование всех объектов обращения с отходами, сделали замеры образующихся отходов и утверждены соответствующие нормативы накопления.
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Также для организации сбора мусора в поселениях Ленинградской области начали создаваться новые современные контейнерные площадки. На сегодняшний день их насчитывается порядка 5,5 тысяч единиц, до конца 2019 года планируется построить дополнительно 905 контейнерных площадок, а в течение 2020—2021 годов, учитывая общую потребность в местах накопления отходов, ещё около трёх тысяч.

За что платить

Подводя итоги работы первого месяца работы отрасли в новых условиях, исполняющий обязанности начальника областного управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов доложил главе региона о том, что региональный оператор АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" в ряде случаев необоснованно выставил счета за вывоз мусора жителям частного сектора. Взносами за услугу облагались даже те поселения, где не были заключены договоры и не были оборудованы контейнерные площадки.
Губернатор дал указание приостановить до 1 февраля 2020 года начисление платы за вывоз мусора для частного сектора в тех поселениях Ленинградской области, где отсутствуют контейнерные площадки и услуга фактически не оказывается. Кроме того, он распорядился, чтобы к этой дате региональный оператор, совместно с муниципальными властями, под надзором управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами и контролирующих органов должен составить актуальный реестр контейнерных площадок и домовладений.
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"За цифрами нужно всегда видеть людей, четко представлять себе: а что должен испытать человек, получающий перед новогодними праздниками квитанцию, в которой с него требуют плату за вывоз мусора, да еще на год вперед, при том, что контейнерной площадки в его деревне нет, и сроду не было. Так можно дискредитировать любое начинание. Реформа обращения с ТКО должна служить людям, обеспечивать современные подходы к утилизации мусора, и начинаться не с квитанций, а с конкретных дел по установке контейнеров и заключению договоров", - сказал Дрозденко.

Указ на будущее

Губернатор распорядился отложить оплату за данную услугу в частном секторе до 1 февраля 2020 года и подчеркнул, что в случае, если контейнерная площадка в населенном пункте отсутствует – никакой платы за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, выставленные ранее, также не подлежат оплате.
Помимо этого Дрозденко дал распоряжение профильному комитету Ленинградской области провести проверку деятельности УК по начислению платы за вывоз мусора и выставлению счетов.
"Отправной точкой для оказания услуги по вывозу мусора является наличие контейнерной площадки. Если ее нет, начисление платы необоснованно. Принято решение о том, что до 1 февраля следующего года счета за оплату услуги жителям индивидуальных домовладений тех поселений, где места накопления отсутствуют и фактически услуга не оказывается, выставляться не будут", - пояснил в свою очередь Пименов.
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По его словам, в настоящее время региональному оператору поставлена задача представить график сверки и снятия начислений платы за ТКО, а органам местного самоуправления - организовать места накопления твердых коммунальных отходов в поселениях.
"В настоящий момент ведётся проверка обращений граждан по выставленным счетам за полный год. Если факты найдут подтверждение, начисления будут сняты.
Начисления платы для жителей МКД производится в соответствии с утвержденной методикой. Если у граждан возникают вопросы о правомерности начислений, следует обратиться в ЕИРЦ по месту жительства. Если обнаружится ошибка, будет произведен перерасчёт", - резюмировал Пименов.
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Ленинградская областьНовости - ЭкологияАлександр Дрозденко
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