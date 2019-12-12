В Германии оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"

"В настоящее время я не вижу такой возможности", - заявил политик, отвечая на вопрос РИА Новости.

Бундестаг принял 13 ноября поправки в закон об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Правовым регулированием для проекта "Северный поток — 2" занимается немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство. Газовая директива ЕС распространяет определенные правила газового рынка ЕС на морские участки газопроводов, которые поставляют "голубое топливо" в страны союза. Под эти новые правила должен попасть и "Северный поток — 2", когда начнёт работать, если ему не будут предоставлены исключения. Речь идёт, в том числе, и о правиле "анбандлинга" - когда компания, поставляющая газ, не сможет владеть участком трубопровода в определенных водах стран ЕС, в случае с "Северным потоком — 2"- германских.

"Позвольте мне быть предельно ясным - посредством "анбандлинга", то есть разделения между эксплуатационной компанией и владельцами трубопровода, немедленно повышаются цены для потребителей газа. Ввод газопровода в эксплуатацию уже отложен из-за контрмер США. Так что повышение цен уже произошло", - считает Котре.

Он добавил, что если США "сейчас примут решение об экстерриториальных санкциях против "Северного потока — 2", которые, очевидно, нарушают международное право, федеральное правительство обязано предотвратить ущерб для немецкого народа и, конечно, ущерб для Европы".

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США ранее согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.

"Нужно представлять себе, что этим шагом (введением санкций - Прим. ред.) США пытаются предотвратить не только "Северный поток — 2", но и, возможно, необходимый в будущем проект "Северный поток — 3" и другие трубопроводы. Потому что можно предвидеть, что в будущем Европа будет потреблять гораздо больше газа, и возникнет необходимость строить новые трубопроводы. Под давлением США ЕС уже закупает гораздо больше СПГ и газа, добытого фрекингом, у США, чей импорт газа в Европу в этом году вырос почти на 300%. Благодаря этому, с помощью противозаконного давления США добились того, чего хотели", - заявил депутат.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.