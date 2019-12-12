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В Германии оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Германии оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"

11:10 12.12.2019 (обновлено: 12:21 12.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Вывести проект газопровода "Северный поток — 2" из-под Газовой директивы ЕС невозможно, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции партии "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре.
"В настоящее время я не вижу такой возможности", - заявил политик, отвечая на вопрос РИА Новости.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Бундестаг принял 13 ноября поправки в закон об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Правовым регулированием для проекта "Северный поток — 2" занимается немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство. Газовая директива ЕС распространяет определенные правила газового рынка ЕС на морские участки газопроводов, которые поставляют "голубое топливо" в страны союза. Под эти новые правила должен попасть и "Северный поток — 2", когда начнёт работать, если ему не будут предоставлены исключения. Речь идёт, в том числе, и о правиле "анбандлинга" - когда компания, поставляющая газ, не сможет владеть участком трубопровода в определенных водах стран ЕС, в случае с "Северным потоком — 2"- германских.
"Позвольте мне быть предельно ясным - посредством "анбандлинга", то есть разделения между эксплуатационной компанией и владельцами трубопровода, немедленно повышаются цены для потребителей газа. Ввод газопровода в эксплуатацию уже отложен из-за контрмер США. Так что повышение цен уже произошло", - считает Котре.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
10 декабря, 18:42
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
Он добавил, что если США "сейчас примут решение об экстерриториальных санкциях против "Северного потока — 2", которые, очевидно, нарушают международное право, федеральное правительство обязано предотвратить ущерб для немецкого народа и, конечно, ущерб для Европы".
Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США ранее согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.
Строительство газопровода Северный поток-2
12:21
От Берлина и ЕС ждут ответа на санкции США по "Северному потоку — 2"
"Нужно представлять себе, что этим шагом (введением санкций - Прим. ред.) США пытаются предотвратить не только "Северный поток — 2", но и, возможно, необходимый в будущем проект "Северный поток — 3" и другие трубопроводы. Потому что можно предвидеть, что в будущем Европа будет потреблять гораздо больше газа, и возникнет необходимость строить новые трубопроводы. Под давлением США ЕС уже закупает гораздо больше СПГ и газа, добытого фрекингом, у США, чей импорт газа в Европу в этом году вырос почти на 300%. Благодаря этому, с помощью противозаконного давления США добились того, чего хотели", - заявил депутат.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >>
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Северный поток — 2ГерманияСШАЭкономика
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