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2019-12-12T11:22+0300
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В Якутии зафиксировали 13 случаев заболевания корью
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РИА Новости

В Якутии зафиксировали 13 случаев заболевания корью

11:08 12.12.2019 (обновлено: 11:22 12.12.2019)
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© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкПроспект Ленина в городе Якутске
Проспект Ленина в городе Якутске
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора зарегистрировало 13 случаев заболевания корью в Якутии, с 9 декабря число заболевших увеличилось на семь человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее минздрав Якутии опроверг информацию о карантине в больницах и школах из-за вспышки кори. По данным ведомства на 9 декабря, в республике было зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев кори среди взрослого населения.
В четверг данные мониторинга показали увеличение числа инфицированных.
"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о том, что в период с 5 по 11 декабря текущего года в республике зарегистрировано 13 случаев кори среди населения, из них восемь заболевших госпитализированы, в том числе семь - в инфекционное отделение Якутской республиканской клинической больницы. Все заболевшие – взрослые, ранее не болевшие корью и не привитые", - отмечается в сообщении.
В Якутии продолжается иммунизация населения по эпидемическим показаниям, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, больными корью.
Корь – высокозаразное острое вирусное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характерными симптомами являются кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура тела 38°С и выше, поэтапное высыпание пятнистой сыпи с четвертого - пятого дня болезни.
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РоспотребнадзорЯкутияЯкутскОбщество
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