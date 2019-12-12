В Якутии зафиксировали 13 случаев заболевания корью

"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о том, что в период с 5 по 11 декабря текущего года в республике зарегистрировано 13 случаев кори среди населения, из них восемь заболевших госпитализированы, в том числе семь - в инфекционное отделение Якутской республиканской клинической больницы. Все заболевшие – взрослые, ранее не болевшие корью и не привитые", - отмечается в сообщении.