Якутские власти опровергли данные о закрытии школ из-за вспышки кори

ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Минздрав Якутии опроверг информацию о карантине в больницах и школах из-за вспышки кори.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в регионе вспыхнула эпидемия кори, из-за чего на карантин закрылись образовательные учреждения.
"Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о наложении карантина на амбулаторно-поликлинические медицинские и образовательные учреждения в связи со вспышкой кори не соответствует действительности", - отметили в минздраве.
По данным министерства, на вечер 9 декабря на территории города Якутска зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев кори среди взрослого населения. В настоящий момент в Якутии организована иммунизация населения по эпидемическим показаниям, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, больными корью.
В минздраве подчеркнули, что с учетом сложившейся обстановки изменена маршрутизация пациентов с той или иной патологией при оказании экстренной медицинской помощи в условиях круглосуточных стационаров. Плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения будет проводиться при наличии сведений о вакцинации против кори либо результатов лабораторного исследования на наличие иммунитета к кори. "Ситуация находится под контролем властей", - говорится в сообщении.
Корь – высококонтагиозное острое вирусное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характерными симптомами для которого являются кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура тела 38°С и выше, поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня болезни.
7 декабря, 14:25На Ставрополье не привитый от кори ребенок заразил шесть человек