Якутские власти опровергли данные о закрытии школ из-за вспышки кори

ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Минздрав Минздрав Якутии опроверг информацию о карантине в больницах и школах из-за вспышки кори.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в регионе вспыхнула эпидемия кори, из-за чего на карантин закрылись образовательные учреждения.

"Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о наложении карантина на амбулаторно-поликлинические медицинские и образовательные учреждения в связи со вспышкой кори не соответствует действительности", - отметили в минздраве.

По данным министерства, на вечер 9 декабря на территории города Якутска зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев кори среди взрослого населения. В настоящий момент в Якутии организована иммунизация населения по эпидемическим показаниям, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, больными корью.

В минздраве подчеркнули, что с учетом сложившейся обстановки изменена маршрутизация пациентов с той или иной патологией при оказании экстренной медицинской помощи в условиях круглосуточных стационаров. Плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения будет проводиться при наличии сведений о вакцинации против кори либо результатов лабораторного исследования на наличие иммунитета к кори. "Ситуация находится под контролем властей", - говорится в сообщении.