РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T10:43+0300
https://ria.ru/20191210/1562199140.html
Якутские власти опровергли данные о закрытии школ из-за вспышки кори
https://cdn22.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_b456978558fcb758c5f66afbaf758796.jpg
РИА Новости

Якутские власти опровергли данные о закрытии школ из-за вспышки кори

10:43 10.12.2019
137
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Дети в школе. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Минздрав Якутии опроверг информацию о карантине в больницах и школах из-за вспышки кори.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в регионе вспыхнула эпидемия кори, из-за чего на карантин закрылись образовательные учреждения.
"Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о наложении карантина на амбулаторно-поликлинические медицинские и образовательные учреждения в связи со вспышкой кори не соответствует действительности", - отметили в минздраве.
По данным министерства, на вечер 9 декабря на территории города Якутска зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев кори среди взрослого населения. В настоящий момент в Якутии организована иммунизация населения по эпидемическим показаниям, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, больными корью.
В минздраве подчеркнули, что с учетом сложившейся обстановки изменена маршрутизация пациентов с той или иной патологией при оказании экстренной медицинской помощи в условиях круглосуточных стационаров. Плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения будет проводиться при наличии сведений о вакцинации против кори либо результатов лабораторного исследования на наличие иммунитета к кори. "Ситуация находится под контролем властей", - говорится в сообщении.
Корь – высококонтагиозное острое вирусное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характерными симптомами для которого являются кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура тела 38°С и выше, поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня болезни.
Ампула коревой вакцины в детской поликлинике
7 декабря, 14:25
На Ставрополье не привитый от кори ребенок заразил шесть человек
100000
Обсудить 1
ЯкутияЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Врач
Власти Удмуртии откроют в регионе 15 гериатрических кабинетов
Школа
В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ивановской области завели дело после пропажи восьмилетнего мальчика
Прокуратура
В ЕАО учеников школ эвакуировали в мороз без верхней одежды
Московский Кремль и Кремлевская набережная
ЦОДД к вечеру вторника ожидает осложнения на дорогах в Москве
Приготовление пиццы с майонезом
Роскачество назвало лучший оливковый майонез
Графин и рюмки
Наркологи оценили включение Приморья в рейтинг самых пьющих регионов
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуму внесли законопроект о присяге для сотрудников Росгвардии
Игорь Коротченко
Эксперт прокомментировал новый оборонный бюджет США
Исторический квест Елка Победы. Новая миссия в Музее Победы
В Музее Победы стартует исторический квест "Елка Победы. Новая миссия"
Руденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов
Руденя: получить знак "Слава отца" почетно для всей семьи
Врач
В Башкирии оштрафовали врача, который обклеил пациента скотчем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме считают, что встреча в Париже снизила агрессию Украины
Мексика
Мексика направит запрос об экстрадиции задержанного в США экс-министра
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Помпео и Лавров обсудили урегулирование в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния