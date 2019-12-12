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Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
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РИА Новости

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

10:12 12.12.2019
13719
© Фото : страница Дональда Трампа в TwitterМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
© Фото : страница Дональда Трампа в Twitter
МОСКВА 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией. Об этом сообщило издание "Коммерсант" по ссылкой на источник, близкий к российской делегации.
Американский лидер не уточнил, как можно это сделать в условиях санкций, помимо запуска консультативного бизнес-совета. Как позднее рассказал глава МИД России, в совет могут войти по "семь-десять лидеров частного бизнеса с каждой стороны".
Сергей Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Он провел встречу с Дональдом Трампом, которая длилась около 45 минут.
Как позднее рассказал глава МИД России, в совет могут войти по "семь-десять лидеров частного бизнеса с каждой стороны".
Трамп позитивно оценил встречу, выразив в Twitter надежду на продолжение диалога.
Также Сергей Лавров провел переговоры с Майклом Помпео, который анонсировал заявление об "экономических прорывах" в сотрудничестве России и США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой
Вчера, 01:33
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
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Майк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФКоммерсантъСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Помпео заявил, что Лавров солгал о темах переговоров с Трампом.Почему всё чаще Россию ловят на лжи и обмане, спрашивается? Потому что врут как сивые мерины и мы даже знаем фамилию главного мерина!
12 декабря, 11:15
Макс Патриот
3000214
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