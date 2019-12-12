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В Петербурге эвакуируют суды из-за угроз минирования
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РИА Новости

В Петербурге эвакуируют суды из-за угроз минирования

09:56 12.12.2019 (обновлено: 10:14 12.12.2019)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Шесть районных судов Петербурга эвакуируют из-за анонимных угроз, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Петродворцовый, Приморский, Октябрьский, Сестрорецкий, Куйбышевский и Смольнинский суды эвакуируются", - информирует пресс-служба судов.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
2 декабря, 11:35
Лефортовский суд Москвы эвакуируют после письма с угрозой взрыва
Отмечается, что в присланных письмах также говорится о "минировании" нескольких десятков станций метро Петербурга. Так, в письме в Приморский суд речь идет об угрозе взрыва на 22 станциях метро, в письме в Смольнинский суд упоминается о "минировании" 23 станций метро.
Ранее сообщалось, что в среду несколько районных судов Петербурга эвакуировали из-за угрозы взрыва, присланной в виде писем на электронную почту. Также в письмах указывалось, что "заминированы" несколько больниц и станции метро города. Угрозы оказались ложными.
Волна минирований социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. Письма с угрозами переданы в полицию.
Журналист Медузы Иван Голунов
29 ноября, 15:07
Заседание по делу Голунова прервалось из-за "минирования" Мосгорсуда
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