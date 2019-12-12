В Петербурге эвакуируют суды из-за угроз минирования

Отмечается, что в присланных письмах также говорится о "минировании" нескольких десятков станций метро Петербурга. Так, в письме в Приморский суд речь идет об угрозе взрыва на 22 станциях метро, в письме в Смольнинский суд упоминается о "минировании" 23 станций метро.