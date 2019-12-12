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2019-12-12T11:48+0300
https://ria.ru/20191212/1562299601.html
Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155354/47/1553544752_0:0:2724:1533_1036x0_80_0_0_9bc11e8dbdd2552dd74500a1ccfd8ff9.jpg
РИА Новости

Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей

09:30 12.12.2019 (обновлено: 11:48 12.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Серков / Перейти в фотобанкГенеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова и генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок во время заседания в суде в Кемерово
Генеральный директор ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлия Богданова и генеральный директор ООО Зимняя вишня Надежда Судденок во время заседания в суде в Кемерово
© РИА Новости / Максим Серков
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Генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова и генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок во время заседания в суде в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 дек — РИА Новости. Рудничный районный суд Кемерово обязал собственников сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" выплатить 118 миллионов рублей 30 родственникам погибших, сообщает общественный центр помощи пострадавшим.
"На основании Градостроительного кодекса собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности при его эксплуатации, обязан выплачивать пострадавшим определенные фиксированные суммы компенсаций, помимо и сверх возмещения материального и морального вреда", — приводятся слова координатора центра помощи Дмитрия Малинина.
Размер таких компенсаций составляет от миллиона (в случае вреда здоровью) до трех миллионов рублей (в случае смерти).
Однако, несмотря на прямое указание закона, без суда собственник ТЦ — АО "ККК" — выплачивать их отказывался.
Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
25 марта, 09:06
Неизгладимый след: как живут спасавшие людей в "Зимней вишне"
Компенсации по искам могут начать поступать через месяц после вступления решений в силу, если ответчик не будет их оспаривать.
Отмечается, что на рассмотрении находится еще несколько дел.

Пожар в Кемерово

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.
По уголовному делу изначально арестовали 15 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Место памяти и силы: "Парк ангелов" в Кемерово
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
1 из 12

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
2 из 12

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

Часовня в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
3 из 12

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
4 из 12

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
5 из 12

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
6 из 12

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
7 из 12

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
8 из 12

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Вход в часовню в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
9 из 12

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
10 из 12

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Парк ангелов" в Кемерово.

Дети качаются на качелях в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
11 из 12

"Парк ангелов" в Кемерово.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
12 из 12

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
1 из 12

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
6 из 12

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
10 из 12

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
11 из 12

"Парк ангелов" в Кемерово.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
12 из 12

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
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