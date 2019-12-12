Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей

Генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова и генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок во время заседания в суде в Кемерово. Архивное фото

Генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова и генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок во время заседания в суде в Кемерово

КЕМЕРОВО, 12 дек — РИА Новости. Рудничный районный суд Рудничный районный суд Кемерово обязал собственников сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" выплатить 118 миллионов рублей 30 родственникам погибших, сообщает общественный центр помощи пострадавшим.

"На основании Градостроительного кодекса собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности при его эксплуатации, обязан выплачивать пострадавшим определенные фиксированные суммы компенсаций, помимо и сверх возмещения материального и морального вреда", — приводятся слова координатора центра помощи Дмитрия Малинина.

Размер таких компенсаций составляет от миллиона (в случае вреда здоровью) до трех миллионов рублей (в случае смерти).

Однако, несмотря на прямое указание закона, без суда собственник ТЦ — АО "ККК" — выплачивать их отказывался.

Компенсации по искам могут начать поступать через месяц после вступления решений в силу, если ответчик не будет их оспаривать.

Отмечается, что на рассмотрении находится еще несколько дел.

Пожар в Кемерово

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.