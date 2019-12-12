В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство было обнаружено в грузовике двух стрелков, убитых в перестрелке с полицией в магазине в Джерси-Сити (американский штат Нью-Джерси), сообщил на пресс-конференции в среду специальный агент ФБР Грегори Эри.
"Это было пригодное к использованию устройство, это значит, что оно могло взорваться", - сказал Эри. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox News.
По словам Эри, устройство было направлено в лабораторию ФБР для проверки. Как отмечают СМИ, грузовик c бомбой был припаркован рядом с местом, где произошла стрельба.
Во вторник в Джерси-Сити полицейский, расследовавший убийство, приблизился к двум подозреваемым, после чего те открыли огонь. Затем они укрылись в магазине и вели огонь на протяжении нескольких часов. Район был оцеплен полицией и спецназом. По словам очевидцев, прозвучали сотни выстрелов. Сообщалось о гибели шести человек, включая одного полицейского и двух стрелков.
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