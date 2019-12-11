РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T00:22+0300
https://ria.ru/20191211/1562235791.html
В Нью-Джерси полицейский погиб в перестрелке
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_56af711510bae5ef2b32935efac12e33.jpg
РИА Новости

В Нью-Джерси полицейский погиб в перестрелке

00:22 11.12.2019
239
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Полицейский погиб при стрельбе в американском городе Нью-Джерси, жертв может быть больше, сообщает во вторник телеканал NBC.
В магазине, где произошла стрельба, есть и другие погибшие, сообщает канал со ссылкой на мэра города Стивена Фулопа.
Кроме того, сообщается о трех раненых: двух полицейских и одном гражданском лице. Их жизни ничего не угрожает.
Обстоятельства продолжавшегося несколько часов противостояния правоохранителей со стрелком пока остаются неясными. По данным телеканала, подозреваемых несколько, один из них получил ранения. Предполагается, что внутри магазина могут находиться еще четыре человека.
Сотрудники полиции Майами
6 декабря, 04:40
В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
422400
Обсудить 0
Нью-ДжерсиСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейские в США
Инцидент со стрельбой в Нью-Джерси не имеет признаков теракта
Самолет
В Канаде совершил полет самолет, полностью работающий на электричестве
Юрий Луценко
Луценко считает, что Украина не может завести дело против Байдена
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО
Президент США Дональд Трамп
Трамп следит за развитием ситуации со стрельбой в Нью-Джерси
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,4
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
Полиция на месте преступления
Мотивы стрелков в Нью-Джерси пока не ясны
Истребитель ВВС США
AP: более 300 саудовских студентов отстранили в США от летных курсов
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов
Президент США Дональд Трамп
Трамп: улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю
Президент США Дональд Трамп
Трамп обсудил с Лавровым отношения с Китаем
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Венгерский чиновник спровоцировал скандал в Совете ЕС
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Путин пригласил главу Аргентины в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53Новый раунд "астанинских" переговоров по Сирии может пройти в марте
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
Лента новостейМолния