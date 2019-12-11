В Нью-Джерси полицейский погиб в перестрелке

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Полицейский погиб при стрельбе в американском городе Нью-Джерси, жертв может быть больше, сообщает во вторник телеканал NBC.
В магазине, где произошла стрельба, есть и другие погибшие, сообщает канал со ссылкой на мэра города Стивена Фулопа.
Кроме того, сообщается о трех раненых: двух полицейских и одном гражданском лице. Их жизни ничего не угрожает.
Обстоятельства продолжавшегося несколько часов противостояния правоохранителей со стрелком пока остаются неясными. По данным телеканала, подозреваемых несколько, один из них получил ранения. Предполагается, что внутри магазина могут находиться еще четыре человека.
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