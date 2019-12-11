В Нью-Джерси полицейский погиб в перестрелке

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Полицейский погиб при стрельбе в американском городе Полицейский погиб при стрельбе в американском городе Нью-Джерси , жертв может быть больше, сообщает во вторник телеканал NBC

В магазине, где произошла стрельба, есть и другие погибшие, сообщает канал со ссылкой на мэра города Стивена Фулопа.

Кроме того, сообщается о трех раненых: двух полицейских и одном гражданском лице. Их жизни ничего не угрожает.