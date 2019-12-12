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2019-12-12T08:07+0300
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:06 12.12.2019 (обновлено: 08:07 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТуристы на Красной площади
Туристы на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Туристы на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичей в четверг ожидает облачная погода, в утренние часы будет наблюдаться морось, днём без осадков, воздух прогреется до 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня будет обуславливаться влиянием антициклона. Однако из-за таких мощных инверсионных слоев, то есть когда с высотой температура не падает, как обычно, а напротив растёт, возникает облачный слой, который будет способствовать накоплению гидрометеоров для формирования слоистых облаков. Поэтому, несмотря на антициклон, будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, осадки маловероятны", - сообщил Тишковец.
Туристы на Красной площади в Москве
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Синоптик добавил, что в столице в утренние часы будет наблюдаться морось. Максимальная температура в Москве составит плюс 1-3 градуса, по области от 0 до плюс 3. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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