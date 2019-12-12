Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

"Погода сегодня будет обуславливаться влиянием антициклона. Однако из-за таких мощных инверсионных слоев, то есть когда с высотой температура не падает, как обычно, а напротив растёт, возникает облачный слой, который будет способствовать накоплению гидрометеоров для формирования слоистых облаков. Поэтому, несмотря на антициклон, будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, осадки маловероятны", - сообщил Тишковец.
2 декабря, 03:10Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Синоптик добавил, что в столице в утренние часы будет наблюдаться морось. Максимальная температура в Москве составит плюс 1-3 градуса, по области от 0 до плюс 3. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.