Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

"Погода сегодня будет обуславливаться влиянием антициклона. Однако из-за таких мощных инверсионных слоев, то есть когда с высотой температура не падает, как обычно, а напротив растёт, возникает облачный слой, который будет способствовать накоплению гидрометеоров для формирования слоистых облаков. Поэтому, несмотря на антициклон, будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, осадки маловероятны", - сообщил Тишковец.