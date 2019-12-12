В Дагестане создали более 25 тысяч рабочих мест в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 12 дек – РИА Новости. В Дагестане в 2019 году планируется создать 25,3 тысячи новых рабочих мест, что на две тысячи превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Такие данные были озвучены на прошедшем в Махачкале заседании регионального правительства, посвященном предварительным итогам социально-экономического развития Дагестана за 2019 год.
Предусматривается, что рост денежных доходов граждан будет обеспечиваться за счет индексации заработных плат в бюджетной сфере, увеличения размеров трудовой пенсии, и ее индексации, роста заработной платы в секторах экономики республики. В частности, в строительной отрасли Дагестана за 9 месяцев текущего года заработная плата выросла на 10,4%, отмечалось на заседании.
"Вопросам социальной сферы, в том числе трудоустройству и выплате зарплат "по-белому" глава региона Владимир Васильев уделяет особое внимание, поскольку считает, что обеспечение условий улучшения жизни людей в регионе способствует повышению социально-экономического развития республики", - отметили в пресс-службе.