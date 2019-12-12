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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-12T07:47+0300
https://ria.ru/20191212/1562297658.html
В Дагестане создали более 25 тысяч рабочих мест в 2019 году
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РИА Новости

В Дагестане создали более 25 тысяч рабочих мест в 2019 году

07:47 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДагестан
Дагестан
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дагестан. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 12 дек – РИА Новости. В Дагестане в 2019 году планируется создать 25,3 тысячи новых рабочих мест, что на две тысячи превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Такие данные были озвучены на прошедшем в Махачкале заседании регионального правительства, посвященном предварительным итогам социально-экономического развития Дагестана за 2019 год.
Предусматривается, что рост денежных доходов граждан будет обеспечиваться за счет индексации заработных плат в бюджетной сфере, увеличения размеров трудовой пенсии, и ее индексации, роста заработной платы в секторах экономики республики. В частности, в строительной отрасли Дагестана за 9 месяцев текущего года заработная плата выросла на 10,4%, отмечалось на заседании.
"Вопросам социальной сферы, в том числе трудоустройству и выплате зарплат "по-белому" глава региона Владимир Васильев уделяет особое внимание, поскольку считает, что обеспечение условий улучшения жизни людей в регионе способствует повышению социально-экономического развития республики", - отметили в пресс-службе.
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