В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Люди приносят цветы, ставят свечи за упокой, передает корреспондент РИА Новости.

Закрытый гроб, поверх которого лежит государственный флаг, стоит в центре собора напротив царских врат и алтаря, возле него установили черно-белый портрет покойного.

Около 09:30 прибыла вдова Лужкова Елена Батурина с дочерьми. Через несколько часов проститься с бывшим столичным градоначальником приехал Владимир Путин.

Также церемонию посетили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Министерства культуры Владимир Мединский, спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший первый заместитель Лужкова в правительстве Москвы Владимир Ресин и многие другие.

Храм оцеплен по периметру, все желающие проститься с Лужковым проходят через рамки металлоискателей и досмотр.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже провел отпевание, прощание продлится до 14:00.

Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище, церемония назначена на 15:30.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в больнице в Мюнхене. Причиной смерти стала аллергическая реакция, проявившаяся во время плановой операции.