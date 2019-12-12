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https://ria.ru/20191212/1562297386.html
В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
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РИА Новости

В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым

07:23 12.12.2019 (обновлено: 13:08 12.12.2019)
24330
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В храме Христа Спасителя проходит прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Люди приносят цветы, ставят свечи за упокой, передает корреспондент РИА Новости.
Закрытый гроб, поверх которого лежит государственный флаг, стоит в центре собора напротив царских врат и алтаря, возле него установили черно-белый портрет покойного.
Около 09:30 прибыла вдова Лужкова Елена Батурина с дочерьми. Через несколько часов проститься с бывшим столичным градоначальником приехал Владимир Путин.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВдова Юрия Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
Также церемонию посетили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Министерства культуры Владимир Мединский, спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший первый заместитель Лужкова в правительстве Москвы Владимир Ресин и многие другие.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Храм оцеплен по периметру, все желающие проститься с Лужковым проходят через рамки металлоискателей и досмотр.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже провел отпевание, прощание продлится до 14:00.
Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище, церемония назначена на 15:30.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в больнице в Мюнхене. Причиной смерти стала аллергическая реакция, проявившаяся во время плановой операции.
Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Дмитрий Медведев в 2010 году отстранил его от должности столичного градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия", это стало одним из самых громких кадровых решений.
О Юрии Лужкове читайте в справке РИА Новости >>
Прощание с Юрием Лужковым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

Портрет Ю. Лужкова у гроба на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец выражает соболезнования вдове Ю. Лужкова Елене Батуриной на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

Вынос гроба с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после церемонии прощания в храме Христа Спасителя в Москве
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Могила бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище в Москве
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
159368670
Обсудить 6
Храм Христа СпасителяУмер Юрий ЛужковЮрий ЛужковМоскваОбщество
Популярные комментарии
Может я не прав, но у меня сложилось впечатление, что центральные СМИ уже который день подряд пытаются "выбить слезу скорби и невосполнимой утраты" у народа. А народ какой то чёрствый оказался, не ведется на траурные статьи. Хотя, может я ошибаюсь....
12 декабря, 08:41
Алекс Алекс
2920202
Лечатся в Германии, а хоронить в москву везут. Хоронили бы на чужбине!
12 декабря, 08:29
Nerp
1420102
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