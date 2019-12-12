В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек — РИА Новости. Тындинский районный суд Тындинский районный суд Амурской области осудил 61-летнего мужчину на один год и восемь месяцев лишения свободы условно за то, что тот нашел носки с золотом и привез их в Тынду, где был задержан сотрудниками УФСБ, сообщает прокуратура Амурской области.

Житель Липецкой области признан виновным по части 1 статьи 191 УК России — "Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере".

"Установлено, что в апреле 2019 года осужденный, проживающий в Магаданской области, обнаружил два тряпичных носка и полимерный пакет с семью металлическими слитками округлой формы, являющимися, по заключению эксперта, золотосеребряным сплавом, общей массой свыше 4,3 килограмма, содержащими драгоценный металл — химически чистое золото массой более 3,5 килограмма", — сообщает прокуратура.

Драгоценный металл мужчина хранил при себе и перевез в Тынду Амурской области, где его задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области.

С учетом цены аффинированного золота, установленной ЦБ России, общая стоимость изъятого металла составила более 9,3 миллиона рублей.

Мужчина, который до этого не был судим, полностью признал вину, раскаялся и способствовал расследованию уголовного дела.