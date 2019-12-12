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2019-12-12T10:43+0300
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В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
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РИА Новости

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

07:22 12.12.2019 (обновлено: 10:43 12.12.2019)
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© Fotolia / Ded Pixto Золото
Золото
© Fotolia / Ded Pixto
Золото. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек — РИА Новости. Тындинский районный суд Амурской области осудил 61-летнего мужчину на один год и восемь месяцев лишения свободы условно за то, что тот нашел носки с золотом и привез их в Тынду, где был задержан сотрудниками УФСБ, сообщает прокуратура Амурской области.
Житель Липецкой области признан виновным по части 1 статьи 191 УК России — "Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере".

"Установлено, что в апреле 2019 года осужденный, проживающий в Магаданской области, обнаружил два тряпичных носка и полимерный пакет с семью металлическими слитками округлой формы, являющимися, по заключению эксперта, золотосеребряным сплавом, общей массой свыше 4,3 килограмма, содержащими драгоценный металл — химически чистое золото массой более 3,5 килограмма", — сообщает прокуратура.

Драгоценный металл мужчина хранил при себе и перевез в Тынду Амурской области, где его задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области.
С учетом цены аффинированного золота, установленной ЦБ России, общая стоимость изъятого металла составила более 9,3 миллиона рублей.
Мужчина, который до этого не был судим, полностью признал вину, раскаялся и способствовал расследованию уголовного дела.
"Суд назначил ему наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы без штрафа условно с испытательным сроком один год восемь месяцев. Предварительное расследование по уголовному делу проведено следователем следственного отдела УФСБ России по Амурской области", — сообщает прокуратура региона.
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Липецкая областьАмурская областьПроисшествия
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Обычная российская схема: шёл - нашёл-стал уголовником...
12 декабря, 11:25
ИУИгорь Усатов
78417027
Всегда удивляет, когда кто-то теряет такие золотые носки.
12 декабря, 11:39
klkeert l
42521101
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