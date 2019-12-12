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В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
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РИА Новости

В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока

06:43 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - РИА Новости. Четырехмесячная девочка в городе Зея Амурской области погибла из-за того, что мать несколько месяцев кормила ее смесью из сухого молока, не предназначенной для грудных детей, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по Амурской области.
Согласно материалам уголовного дела, 24-летняя мать знала, что дочери требуется адаптивное детское питание, но "на протяжении лета кормила свою дочь, родившуюся в апреле 2019 года, смесью, изготовленной на основе воды и не предназначенного для кормления грудных детей заменителя молочного продукта".
"В результате этих действий, согласно заключению судебной медицинской экспертизы, в организме девочки наступили патологические изменения внутренних органов, приведшие к ее смерти 22 августа. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном", - сообщает СК по региону.
Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение по части 1 статьи 109 УК РФ утверждено прокурором Зейского района, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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