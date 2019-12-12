В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока

Согласно материалам уголовного дела, 24-летняя мать знала, что дочери требуется адаптивное детское питание, но "на протяжении лета кормила свою дочь, родившуюся в апреле 2019 года, смесью, изготовленной на основе воды и не предназначенного для кормления грудных детей заменителя молочного продукта".