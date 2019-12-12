Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

"Изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение", — сказала она.

Дипломат пояснила, что в манере переговорщиков из Киева стало больше реалистичности: украинская сторона начала оперировать правовыми терминами и действовать в русле "интересов различных сегментов общества".

В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие дополнительных пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".