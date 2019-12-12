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2019-12-12T09:21+0300
https://ria.ru/20191212/1562296778.html
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
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РИА Новости

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

05:50 12.12.2019 (обновлено: 09:21 12.12.2019)
57270
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение", — сказала она.

Дипломат пояснила, что в манере переговорщиков из Киева стало больше реалистичности: украинская сторона начала оперировать правовыми терминами и действовать в русле "интересов различных сегментов общества".
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В понедельник в Елисейском дворце в Париже прошла встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита "нормандская четверка" приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.
В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие дополнительных пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Мария ЗахароваМИД РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Заметьте, никого из ДНР и ЛНР на эти переговоры не позвали.
12 декабря, 06:26
mmal-anv
9204022
Первая Чеченская , шпионаж в регионе , Грузинская военщина , это акты из одной пьесы . Режисеры известные , хотят оставаться в тени . Их открывают деньги , экономические региональные интересы .
12 декабря, 06:46
Коля Раманов
2000114
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