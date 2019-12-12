Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший министр экономики Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.

При нынешней политике киевских властей Украина до 2023 года может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта, предупредил Суслов.

"Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть все это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно", — сказал экс-чиновник.

По его словам, заявления министра финансов Украины Оксаны Маркаровой о том, что к 2023 году Киев может прекратить сотрудничество с МВФ , являются неуместными.

"Да, возможно, нам удастся получить еще какие-то кредиты. Но никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может", — отметил бывший министр. При этом он напомнил, что негативное сальдо торгового баланса Украины на этот год составляет около 11 миллиардов долларов.