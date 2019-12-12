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Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
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РИА Новости

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

04:19 12.12.2019 (обновлено: 10:16 12.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга "Финансовый майдан" у здания Верховной рады
Участники митинга Финансовый майдан у здания Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники митинга "Финансовый майдан" у здания Верховной рады. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
При нынешней политике киевских властей Украина до 2023 года может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта, предупредил Суслов.
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"Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть все это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно", — сказал экс-чиновник.
По его словам, заявления министра финансов Украины Оксаны Маркаровой о том, что к 2023 году Киев может прекратить сотрудничество с МВФ, являются неуместными.
"Да, возможно, нам удастся получить еще какие-то кредиты. Но никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может", — отметил бывший министр. При этом он напомнил, что негативное сальдо торгового баланса Украины на этот год составляет около 11 миллиардов долларов.
"Это очень много. Если мы хотим развиваться успешно и сказать, что у нас есть собственная база развития, то мы должны жить не за счет долгов, мы должны жить за счет собственного развития производства. У нас этого нет", — заключил Суслов.
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