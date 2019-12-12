Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

По одной из гипотез, гибель динозавров 65 миллионов лет назад спровоцировал упавший астероид или комета. Упавший объект оставил после себя 300-километровый кратер Чиксулуб на дне моря у берегов южной Мексики. По данным ученых, упавшее на планету небесное тело было размером в 10 километров.

"По оценкам ученых, столкновение с Землей небесного тела, имеющего размер около 10 километров и способного уничтожить человеческую цивилизацию, может происходить примерно раз в 100 миллионов лет. За всю историю существования современного человека (около 100 тысяч лет) таких столкновений не было", - рассказал Бакарас.

Он привел расчеты и по меньшим астероидам. Так, падение астероида диаметром один километр способно вызвать глобальную катастрофу. При этом радиус кратера на месте удара составит около 20 километров. "События таких масштабов происходят примерно один раз в миллион лет", - сказал ученый.

Астероиды с диаметром 100 метров способны произвести региональные разрушения на суше (радиус кратера около двух километров) или вызвать цунами в случае падения в океан. События таких масштабов происходят примерно раз в три тысячи лет.

В то же время Бакарас отметил, что диаметры большинства небесных тел и параметры их орбит известны не очень точно. "Эти величины уточняются при каждом пролете наблюдаемых объектов около Земли. Поэтому часто бывает, что астероид, который изначально считался опасным, впоследствии переходит в категорию безопасных", - сказал ученый.