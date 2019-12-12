Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-12T12:08+0300
https://ria.ru/20191212/1562296336.html
Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество
https://cdn21.img.ria.ru/images/154846/54/1548465441_0:0:985:554_1036x0_80_0_0_b6274505fc397b70982f2f0ce21cb0bd.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество

04:07 12.12.2019 (обновлено: 12:08 12.12.2019)
4697
© NASA / JPL-Caltech / GSSR / NSF / GBOПотенциально опасный астероид 2003 SD220
Потенциально опасный астероид 2003 SD220
© NASA / JPL-Caltech / GSSR / NSF / GBO
Потенциально опасный астероид 2003 SD220. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
По одной из гипотез, гибель динозавров 65 миллионов лет назад спровоцировал упавший астероид или комета. Упавший объект оставил после себя 300-километровый кратер Чиксулуб на дне моря у берегов южной Мексики. По данным ученых, упавшее на планету небесное тело было размером в 10 километров.
"По оценкам ученых, столкновение с Землей небесного тела, имеющего размер около 10 километров и способного уничтожить человеческую цивилизацию, может происходить примерно раз в 100 миллионов лет. За всю историю существования современного человека (около 100 тысяч лет) таких столкновений не было", - рассказал Бакарас.
Астероид
03:15РИА Наука
В России создадут Центр по обнаружению опасных астероидов
Он привел расчеты и по меньшим астероидам. Так, падение астероида диаметром один километр способно вызвать глобальную катастрофу. При этом радиус кратера на месте удара составит около 20 километров. "События таких масштабов происходят примерно один раз в миллион лет", - сказал ученый.
Астероиды с диаметром 100 метров способны произвести региональные разрушения на суше (радиус кратера около двух километров) или вызвать цунами в случае падения в океан. События таких масштабов происходят примерно раз в три тысячи лет.
В то же время Бакарас отметил, что диаметры большинства небесных тел и параметры их орбит известны не очень точно. "Эти величины уточняются при каждом пролете наблюдаемых объектов около Земли. Поэтому часто бывает, что астероид, который изначально считался опасным, впоследствии переходит в категорию безопасных", - сказал ученый.
На начало 2019 года было известно о 18 тысячах опасных космических объектов в Солнечной системе, из которых 99% составляют астероиды.
Читайте полный текст интервью Игоря Бакараса >>
Башенный солнечный телескоп Крымской астрофизической обсерватории РАН в поселке Научный.
7 декабря, 09:44
В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
38519125
Обсудить 1
РИА НаукаЗемляКосмос - РИА НаукаРоссия
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Вид Земли с МКС
В ГД предложили установить в России День памяти жертв освоения космоса
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Радиоизображение двух частей пыльной звездообразующей галактики Mambo-9, полученное радиотелескопом ALMA
На окраине Вселенной обнаружили гигантскую "фабрику звезд"
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Геонейтрино помогут ответить на фундаментальные вопросы о строении и составе Земли
Горячая штучка. Ученые нашли способ узнать, почему внутри Земли тепло
Девушка заснула
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Астероид
Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России
20:34Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР
20:29В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в доме
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
Лента новостейМолния