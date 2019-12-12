В России создадут Центр по обнаружению опасных астероидов

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Россия создаст национальный Центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет, сообщил в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

"В рамках создания Системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве планируется создание Российского Центра малых небесных тел, главной задачей которого будет являться обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землей", - сказал он.

К малым небесным телам относятся все объекты, не являющиеся планетами, спутниками или карликовыми планетами, то есть это пыль, метеороиды, кометы и астероиды.

Организация будет осуществлять межведомственное взаимодействие госкорпорации "Роскосмос", Российской академии наук, МЧС России, а также Министерства иностранных дел. Кроме того, она будет предоставлять информацию и обмениваться данными с другими государствами и международными организациями.

Концепцию программы по созданию Системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве на период 2020-2025 годы и на перспективу до 2030 года, в рамках которой будет создан Центр, планируется подготовить и утвердить в середине 2020 года. С этого же времени начнется ее реализация, уточнил Бакарас.

Система будет создаваться на базе Информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве АО "ЦНИИмаш" и Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Идея создания общероссийского Центра по противодействию астероидно-кометной опасности не нова. Много лет за создание единой организации выступает научный руководитель Института астрономии РАН (ИНАСАН) Борис Шустов. По его словам, Россия открывает недостаточное количество опасных космических объектов по сравнению с другими странами. Так, по состоянию на январь 2019 года российский вклад в обнаружение опасных астероидов и комет составлял 0,1%, основной вклад вносили США. На начало было 2019 года известно о 18 тысячах опасных объектах, из которых 99% составляют астероиды.