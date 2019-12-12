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2019-12-12T11:06+0300
https://ria.ru/20191212/1562296003.html
В Сети появилось видео с сотрудником "Почты России", кидающим посылки
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РИА Новости

В Сети появилось видео с сотрудником "Почты России", кидающим посылки

03:14 12.12.2019 (обновлено: 11:06 12.12.2019)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Красноярске сняли на видео сотрудника "Почты России", швыряющего посылки в узкое окно почтового отделения. Кадры опубликованы в группе "Я живу в Красноярске" в соцсети "ВКонтакте".
На ролике видно, как работник почты, разгружая машину с посылками, небрежно бросает их в окно пункта приема. При этом некоторые упаковки попадают в окно не с первого раза и падают на землю.
В пресс-службе "Почты России" подтвердили местному телеканалу "Енисей", что на видео запечатлен их сотрудник, и назвали подобное обращение с посылками и бандеролями недопустимым. Проведено служебное расследование, к сотруднику применят меры дисциплинарного взыскания, добавили в организации.
Логотип в отделении Почты России
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Почта РоссииКрасноярский крайРоссияКрасноярскОбщество
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