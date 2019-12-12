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В центре Бейрута проходят столкновения протестующих с полицией
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РИА Новости

В центре Бейрута проходят столкновения протестующих с полицией

01:32 12.12.2019
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© REUTERS / Aziz TaherСотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
© REUTERS / Aziz Taher
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Силы полиции пытаются не допустить сторонников шиитских партий на центральные площади Бейрута, где находятся палатки мирных демонстрантов. Группы агрессивно настроенных людей забрасывают полицию камнями, сообщили РИА Новости очевидцы с места.

"Столкновения между сторонниками "Хезболлах" и "Харакет Амаль" и полицией идут на мосту Ринг, на подступах к площади павших и рядом с площадью Рияд ас-Солх. Полиция применяет слезоточивый газ, чтобы не пустить агрессивно настроенные группы к мирным демонстрантам. Сторонники шиитских партий забрасывают полицейских камнями", - рассказал собеседник.

Ряд ливанских СМИ сообщают, что сторонники партий начали забрасывать полицию бутылками с горючей смесью.
Участник демонстрации на Рияд ас-Солх рассказал РИА Новости, что группы агрессивных людей с палками несколько раз пытались прорваться на площадь к их палаткам. Полиции удалось "отбить несколько атак". Активисты в свою очередь, по словам собеседника, готовы к прямому противостоянию, если они сторонники шиитских партий придут на площадь.
Сторонники шиитских партий не в первый раз нападают на мирных демонстрантов в центре Бейрута и в других городах. Ранее десятки шиитов с палками громили и поджигали палаточные городки активистов и избивали участников мирных акций.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация остается в кризисе. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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