В центре Бейрута проходят столкновения протестующих с полицией

БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Силы полиции пытаются не допустить сторонников шиитских партий на центральные площади Силы полиции пытаются не допустить сторонников шиитских партий на центральные площади Бейрута , где находятся палатки мирных демонстрантов. Группы агрессивно настроенных людей забрасывают полицию камнями, сообщили РИА Новости очевидцы с места.

"Столкновения между сторонниками "Хезболлах" и "Харакет Амаль" и полицией идут на мосту Ринг, на подступах к площади павших и рядом с площадью Рияд ас-Солх. Полиция применяет слезоточивый газ, чтобы не пустить агрессивно настроенные группы к мирным демонстрантам. Сторонники шиитских партий забрасывают полицейских камнями", - рассказал собеседник.

Ряд ливанских СМИ сообщают, что сторонники партий начали забрасывать полицию бутылками с горючей смесью.

Участник демонстрации на Рияд ас-Солх рассказал РИА Новости, что группы агрессивных людей с палками несколько раз пытались прорваться на площадь к их палаткам. Полиции удалось "отбить несколько атак". Активисты в свою очередь, по словам собеседника, готовы к прямому противостоянию, если они сторонники шиитских партий придут на площадь.

Сторонники шиитских партий не в первый раз нападают на мирных демонстрантов в центре Бейрута и в других городах. Ранее десятки шиитов с палками громили и поджигали палаточные городки активистов и избивали участников мирных акций.