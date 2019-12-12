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В США заявили, что готовы быть гибкими в разговоре с КНДР
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РИА Новости

В США заявили, что готовы быть гибкими в разговоре с КНДР

00:40 12.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ООН, 12 дек – РИА Новости. США готовы проявлять гибкость в диалоге с КНДР, но не будут решать вопрос одиночку, заявила журналистам постпред США при ООН Келли Крафт.
По ее словам, Вашингтон рассчитывал вступить в устойчивый дипломатический диалог с КНДР, но увидел тревожащие знаки того, что Пхеньян "движется в неправильном направлении".
"Мы не просили Северную Корею сделать все перед тем, как мы сделаем хоть что-то. Мы готовы быть гибкими, но мы не можем решать эту проблему в одиночку. КНДР должна выполнить свою часть (работы –ред.) и должна избегать провокаций", - сказала Крафт.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
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