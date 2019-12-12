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2019-12-12T00:10+0300
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Король Испании предложил кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина
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РИА Новости

Король Испании предложил кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина

00:10 12.12.2019
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© Фото : предоставлено правительством ИспанииПедро Санчес
Педро Санчес
© Фото : предоставлено правительством Испании
Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 12 дек - РИА Новости. Король Испании Фелипе VI предложил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства, его должен утвердить парламент.
"Его Величество король после окончания консультаций с представителями политических сил, представленных в конгрессе депутатов, которые захотели прийти на встречи, в соответствии с конституцией, сообщил мне о своем решении предложить Педро Санчеса в качестве кандидата на пост председателя правительства", - сообщила спикер конгресса депутатов Меричель Батет.
Теперь Батет должна назначить дату обсуждения и голосования по кандидатуре премьера.
Санчес на пресс-конференции сообщил, что принял предложение короля.
Во вторник и среду Фелипе VI проводил переговоры с представителями политических сил, прошедших в парламент по итогам выборов 10 ноября. Представители четырех партий отказались участвовать в консультациях – "Левые республиканцы Каталонии", леворадикальная баскская партия Bildu, каталонская леворадикальная "Кандидатура народного единства" и левый Галисийский националистический блок. Всего в конгрессе нового созыва представлены 16 партий – самое большое число в истории Испании с момента перехода страны к демократии.
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В Испании в ноябре прошли парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году. Их выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она фактически сохранила свое прежнее представительство в конгрессе депутатов. По итогам апрельских выборов у нее было 123 мандата, по итогам выборов 10 ноября - 120. Для утверждения кандидатуры лидера ИСРП Педро Санчеса премьером в первом туре необходимо абсолютное большинство в конгрессе депутатов – 176 из 350 голосов. Для утверждения во втором туре достаточно простого большинства.
ИСРП и левая коалиция Unidas Podemos 12 ноября достигли предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства. У ИСРП и Podemos вместе 155 мест, еще несколько мелких партий также готовы поддержать Санчеса. Однако этих голосов недостаточно. Прохождение кандидатуры лидера социалистов зависит от того, как проголосуют "Левые республиканцы Каталонии", у которых в новом составе парламента 13 мандатов.
Пока переговоры между ИСРП и Левыми республиканцами успехом не увенчались, однако они продолжаются. В качестве условия поддержки Санчеса Левые республиканцы требуют вести переговоры по поводу каталонского конфликта, который они считают политическим, на уровне правительств Испании и автономного сообщества, без каких-либо ограничений в темах обсуждения, определить даты этих переговоров и гарантировать выполнение договоренностей.
Ранее в правительстве Испании заявляли: Санчес может быть утвержден до конца года, однако из-за затянувшихся переговоров между социалистами и Левыми республиканцами такой вариант кажется маловероятным.
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