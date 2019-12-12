Король Испании предложил кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина

МАДРИД, 12 дек - РИА Новости. Король Испании Король Испании Фелипе VI предложил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства, его должен утвердить парламент.

"Его Величество король после окончания консультаций с представителями политических сил, представленных в конгрессе депутатов, которые захотели прийти на встречи, в соответствии с конституцией, сообщил мне о своем решении предложить Педро Санчеса в качестве кандидата на пост председателя правительства", - сообщила спикер конгресса депутатов Меричель Батет.

Теперь Батет должна назначить дату обсуждения и голосования по кандидатуре премьера.

Санчес на пресс-конференции сообщил, что принял предложение короля.

Во вторник и среду Фелипе VI проводил переговоры с представителями политических сил, прошедших в парламент по итогам выборов 10 ноября. Представители четырех партий отказались участвовать в консультациях – "Левые республиканцы Каталонии", леворадикальная баскская партия Bildu, каталонская леворадикальная "Кандидатура народного единства" и левый Галисийский националистический блок. Всего в конгрессе нового созыва представлены 16 партий – самое большое число в истории Испании с момента перехода страны к демократии.

В Испании в ноябре прошли парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году. Их выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она фактически сохранила свое прежнее представительство в конгрессе депутатов. По итогам апрельских выборов у нее было 123 мандата, по итогам выборов 10 ноября - 120. Для утверждения кандидатуры лидера ИСРП Педро Санчеса премьером в первом туре необходимо абсолютное большинство в конгрессе депутатов – 176 из 350 голосов. Для утверждения во втором туре достаточно простого большинства.

ИСРП и левая коалиция Unidas Podemos 12 ноября достигли предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства. У ИСРП и Podemos вместе 155 мест, еще несколько мелких партий также готовы поддержать Санчеса. Однако этих голосов недостаточно. Прохождение кандидатуры лидера социалистов зависит от того, как проголосуют "Левые республиканцы Каталонии", у которых в новом составе парламента 13 мандатов.

Пока переговоры между ИСРП и Левыми республиканцами успехом не увенчались, однако они продолжаются. В качестве условия поддержки Санчеса Левые республиканцы требуют вести переговоры по поводу каталонского конфликта, который они считают политическим, на уровне правительств Испании и автономного сообщества, без каких-либо ограничений в темах обсуждения, определить даты этих переговоров и гарантировать выполнение договоренностей.