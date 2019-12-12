В Раде спросили у Зеленского о продаже сериала "Слуга народа" ТНТ

"В связи с этим написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать, "что почем", а конкретно: за какую сумму "Студия Квартал 95", создателем которой является сам Владимир Александрович, были проданы права на трансляцию российскому телевидению; когда начались переговоры; когда состоялась продажа прав на трансляцию и была проведена сделка?" - написал Гончаренко в Telegram в среду.