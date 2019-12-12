В Раде спросили у Зеленского о продаже сериала "Слуга народа" ТНТ

КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит сообщить, за сколько был продан сериал "Слуга народа" российскому телеканалу ТНТ.
Сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли стартует в эфире российского телеканала ТНТ в среду в 19.00 мск.
"В связи с этим написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать, "что почем", а конкретно: за какую сумму "Студия Квартал 95", создателем которой является сам Владимир Александрович, были проданы права на трансляцию российскому телевидению; когда начались переговоры; когда состоялась продажа прав на трансляцию и была проведена сделка?" - написал Гончаренко в Telegram в среду.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, получал ли телеканал ТНТ разрешение на показ этого сериала, заметил, что для показа какого-либо сериала "никакого разрешения у Кремля получать не нужно" и главное "соблюдать все авторские права".