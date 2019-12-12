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Туризм
2019-12-12T09:04+0300
https://ria.ru/20191212/1562285238.html
Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
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РИА Новости

Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми

09:04 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоГорожане во время праздничных новогодних гуляний на Никольской улице в Москве
Горожане во время праздничных новогодних гуляний на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Туристы, принявшие участие в опросе сервиса, назвали Москву лучшим среди российских городов для новогоднего отдыха с детьми, сообщает Biletix.
В исследовании приняли участие 1 419 человек.
За Москву проголосовали 58 процентов опрошенных, за Санкт-Петербург — 17 процентов, за Сочи — 11 процентов, за Великий Устюг — шесть процентов, за Казань — четыре процента.
Среди иностранных направлений 10 процентов туристов отметили Чехию, которая заняла первое место. Далее идут Финляндия (девять процентов), Латвия (семь процентов) и Германия (пять процентов).
В рейтинг самых популярных внутренних новогодних направлений с наибольшим числом бронирований авиабилетов на пассажиров с детьми (от 7 до 18 лет) входят Сочи, Москва, Симферополь, Санкт-Петербург и Калининград. Среди зарубежных стран лидируют Армения, Италия, Германия, Польша и ОАЭ.
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