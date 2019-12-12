В Британии начались выборы, которые Россия уже выиграла

Правда, надо заметить, что предсказания британских социологов очень часто не сбываются. И в этом не только их вина. В Соединенном Королевстве политическая агитация разрешена и даже всячески поддерживается вплоть до закрытия участков. А стало быть, очень многие партии делают упор в кампании на последний день, когда нужно вытащить именно своего избирателя на голосование.

Кроме того, огромную роль до сих пор играют печатные СМИ (политическая агитация на телевидении и радио в Британии крайне ограниченна). И поэтому многое зависит от обложек газет в последние дни и собственно в день голосования. Понятно, что ничего этого социологи предсказать не могут.

Гораздо более точный показатель — не данные свежего соцопроса, а обложка самой тиражной газеты страны The Sun. Кого поддерживает ее владелец Руперт Мердок, тот практически всегда и выигрывает. В этом году издание однозначно поддержало Консервативную партию .

Нельзя также забывать, что в Британии мажоритарная система выборов. Соответственно, политсиле, пользующейся большой популярностью в целом по стране, но уступившей несколько округов конкурентам, может достаться гораздо меньше мест в парламенте. Бывали в истории и случаи (как на выборах в январе 1910 года), когда партия, проигравшая выборы, получила большинство в палате общин.

Особенно актуально это для нынешнего волеизъявления — рекордного по количеству неопределившихся избирателей (до четверти населения) и по числу людей, готовых переключиться на другую партию ( до 40% ). Согласно мнению ряда экспертов, судьбу выборов может решить 41 тысяча неопределившихся граждан всего в 36 из 650 округов . Именно за эти голоса и эти округа и развернулась отчаянная борьба накануне 12 декабря.

Показателен график предвыборных поездок Бориса Джонсона. В течение трех суток он посетил пять округов Центральной и Северной Англии, относящихся к так называемому красному поясу (пролетарские регионы, традиционно голосующие за лейбористов), но в то же время поддержавших на референдуме Brexit . Именно на такого избирателя нацеливались тори, и именно поэтому выход из ЕС они сделали главной темой своей кампании.

Лейбористы же, напротив, постарались отодвинуть Brexit на задний план, сосредоточившись на кризисе государственной системы здравоохранения (NHS). В последние дни кампании они особенно активно раскручивали историю четырехлетнего мальчика, который с подозрением на пневмонию поступил в больницу Лидса, где для него не нашлось койки и его просто положили на пол. Джонсон подвергся особой критике за то, что отказывался взглянуть на фотографии мальчика и отреагировать на этот инцидент. Сколько-то процентов голосов он явно после этого недосчитается.

К тому же лейбористы бросили немалые силы и средства на агитацию в округе самого Джонсона (Аксбридж, некогда элитное предместье Лондона). Он и последние-то выборы выиграл там со сравнительно небольшим отрывом от соперника — в десять процентов. А теперь социологи, исследовавшие настроения в округе, говорят: "Ему следовало бы волноваться" . Левые активисты даже развернули кампанию по регистрации бомжей на лодках, что дает им право голосовать — само собой, против Бориса . Если Джонсон потерпит поражение, это будет первый такой случай для действующего премьера с 1906 года, когда Артур Бальфур проиграл в своем округе. И уж точно никогда в истории британского парламентаризма не было, чтобы партия действующего премьера выиграла, а тот проиграл.

Консерваторы же развернули против основных конкурентов бурную кампанию, обвинив их в антисемитизме. Партия Джереми Корбина сделала упор на стремительные демографические изменения Альбиона, и к ней присоединились многие выходцы с Ближнего Востока и Южной Азии (то есть мусульманских регионов планеты). Некоторые из них действительно позволяли себе антисемитские ремарки. Но консервативная пресса постаралась навесить ярлык ксенофобов на всю партию и лично Корбина, постоянно заставляя того брать ответственность за эту проблему на себя

В ответ лейбористы не нашли ничего лучшего, как устроить антироссийскую кампанию, попытавшись представить правящую партию "агентами Кремля". На том основании, что среди ее спонсоров есть и беглые олигархи, давно уже покинувшие Россию и натурализовавшиеся в Британии (к примеру, Александр Темерко, проходивший у нас по делу ЮКОСа ). Лейбористская газета The Observer даже позволила себе на первой полосе такой заголовок: "Бывший агент КГБ встречался с Борисом Джонсоном" . В самой статье ничего сенсационного не было, просто сообщалось, что на одной из вечеринок Джонсон пересекся с российским бизнесменом Александром Лебедевым. Тому принадлежит несколько английских газет, и он не раз посещал различные околополитические тусовки, в которых участвовали британские политики. Но "сенсацию" такого рода надо было раздуть из ничего именно сейчас, накануне выборов.

Правда, тори не остались в долгу. Когда Корбин предъявил публике секретные данные о торговых переговорах между Вашингтоном и Лондоном, в которых якобы говорилось и о плачевной судьбе NHS, консервативная пресса точно так же из ничего раздула конспирологическую теорию о том, что утечку специально для оппозиции организовали вездесущие российские хакеры по указанию Кремля . То есть выходит, что "агентами Москвы" на этих выборах стали и тори, и лейбористы.

Неудивительно, что известный лондонский кремленолог Бен Джуда опубликовал в The Washington Post статью с характерным заголовком: "Россия уже выиграла британские выборы" . Кто бы ни победил, "агенты Кремля" отныне будут править Альбионом, а другие "полезные идиоты России" отправятся в оппозицию. Зачем, спрашивается, британскому избирателю вообще идти на избирательные участки, если исход выборов известен?

Но, конечно, антироссийская повестка была лишь фоном, вызывавшим скорее сатирические комментарии, — настолько общество уже пресытилось этой темой после Скрипалей. Главный вопрос для многих и в Британии, и за ее пределами заключается лишь в одном: какова судьба Brexit после выборов? Потенциальный победитель Джонсон построил кампанию на торжественном обещании вывести страну из Евросоюза любой ценой в следующем году. Собственно, ради этого он и затевал рискованные для него досрочные выборы — чтобы подавить антибрекситовскую оппозицию внутри своей фракции и взять все под контроль.