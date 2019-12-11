В Дагестане 661 социальный объект подключат к интернету до конца года

МАХАЧКАЛА, 11 дек – РИА Новости. Власти Власти Дагестана по итогам 2019 года планируют подключить к интернету 661 объект, включая школы, ФАПы, и пожарные части, сообщает пресс-служба главы и правительства региона по итогам заседания республиканского правительства, посвященного развитию сетей связи.

К концу 2021 года в республике запланировано обеспечить доступом к интернет более 2700 социальных объектов, в том числе 162 - беспроводным методом. Для реализации этой цели необходимо 1,5 миллиарда рублей. Даные работы ведутся в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации" федерального проекта "Информационная инфраструктура".

"Эти мероприятия позволят поднять на новый уровень телемедицину, дистанционное образование и ряд других направлений. Кроме того, реализуется проект "Устранение цифрового неравенства", в рамках которого в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек создаются узлы связи и устанавливаются точки коллективного доступа к беспроводной сети. Всего же подключено 92 населенных пункта республики", - сообщил на заседании министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирёв.

Он также отметил, что для Дагестана актуально и развитие сети подвижной радиотелефонной связи и широкополосного доступа к интернету, особенно в отдаленных и труднодоступных районах: "По предварительным данным, операторами связи в ближайшие годы планируется инвестировать в развитие инфраструктуры связи в регионе более 2 миллиардов рублей".

В пресс-службе главы и правительства РД напомнили, что вопросам цифровизации глава Дагестана Владимир Васильев уделяет особое внимание, поскольку качественная связь позволит решить ряд проблем развития образования, здравоохранения, культуры и других социальных сфер в республике.