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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-11T23:49+0300
https://ria.ru/20191211/1562293542.html
В Дагестане 661 социальный объект подключат к интернету до конца года
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РИА Новости

В Дагестане 661 социальный объект подключат к интернету до конца года

23:49 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНоутбуки и планшеты с разными электронными учебниками
Ноутбуки и планшеты с разными электронными учебниками
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МАХАЧКАЛА, 11 дек – РИА Новости. Власти Дагестана по итогам 2019 года планируют подключить к интернету 661 объект, включая школы, ФАПы, и пожарные части, сообщает пресс-служба главы и правительства региона по итогам заседания республиканского правительства, посвященного развитию сетей связи.
К концу 2021 года в республике запланировано обеспечить доступом к интернет более 2700 социальных объектов, в том числе 162 - беспроводным методом. Для реализации этой цели необходимо 1,5 миллиарда рублей. Даные работы ведутся в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации" федерального проекта "Информационная инфраструктура".
"Эти мероприятия позволят поднять на новый уровень телемедицину, дистанционное образование и ряд других направлений. Кроме того, реализуется проект "Устранение цифрового неравенства", в рамках которого в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек создаются узлы связи и устанавливаются точки коллективного доступа к беспроводной сети. Всего же подключено 92 населенных пункта республики", - сообщил на заседании министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирёв.
Он также отметил, что для Дагестана актуально и развитие сети подвижной радиотелефонной связи и широкополосного доступа к интернету, особенно в отдаленных и труднодоступных районах: "По предварительным данным, операторами связи в ближайшие годы планируется инвестировать в развитие инфраструктуры связи в регионе более 2 миллиардов рублей".
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В пресс-службе главы и правительства РД напомнили, что вопросам цифровизации глава Дагестана Владимир Васильев уделяет особое внимание, поскольку качественная связь позволит решить ряд проблем развития образования, здравоохранения, культуры и других социальных сфер в республике.

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