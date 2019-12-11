В Дагестане 283 школы модернизировали по проекту Владимира Васильева

Учительница начальной школы в Дагестане во время урока

МАХАЧКАЛА, 11 дек – РИА Новости. За два года реализации в За два года реализации в Дагестане проекта модернизации учебных заведений "100 школ", инициированного главой республики Владимиром Васильевым , было отремонтировано уже 283 школы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В рамках проекта предусматривается модернизация ветхих и аварийных школ. Кроме средств из республиканского и муниципальных бюджетов, для его реализации привлекаются вложения меценатов и предпринимателей. В ноябре 2019 года инициированный главой Дагестана проект занял второе место по направлению "Социальное благополучие" Всероссийского конкурса социально-экономических практик.

Как сообщалось на заседании по развитию проекта в Минобрнауки Дагестана, на ремонт учебных заведений республиканский бюджет направил 600 миллионов рублей, муниципальные районы и городские округи – 93,8 миллиона рублей, меценаты выделили 213,5 миллионов рублей.

Благодаря исполнению проекта удалось также улучшить противопожарную безопасность в 101 школе, улучшить температурный режим в 188 школах, а также создать медкабинеты в 10 школах.