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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-11T23:49+0300
https://ria.ru/20191211/1562293512.html
В Дагестане 283 школы модернизировали по проекту Владимира Васильева
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РИА Новости

В Дагестане 283 школы модернизировали по проекту Владимира Васильева

23:48 11.12.2019 (обновлено: 23:49 11.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУчительница начальной школы в Дагестане во время урока
Учительница начальной школы в Дагестане во время урока
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 11 дек – РИА Новости. За два года реализации в Дагестане проекта модернизации учебных заведений "100 школ", инициированного главой республики Владимиром Васильевым, было отремонтировано уже 283 школы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В рамках проекта предусматривается модернизация ветхих и аварийных школ. Кроме средств из республиканского и муниципальных бюджетов, для его реализации привлекаются вложения меценатов и предпринимателей. В ноябре 2019 года инициированный главой Дагестана проект занял второе место по направлению "Социальное благополучие" Всероссийского конкурса социально-экономических практик.
Как сообщалось на заседании по развитию проекта в Минобрнауки Дагестана, на ремонт учебных заведений республиканский бюджет направил 600 миллионов рублей, муниципальные районы и городские округи – 93,8 миллиона рублей, меценаты выделили 213,5 миллионов рублей.
Благодаря исполнению проекта удалось также улучшить противопожарную безопасность в 101 школе, улучшить температурный режим в 188 школах, а также создать медкабинеты в 10 школах.

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