Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. "Громадське ТВ" . Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала

По его словам, прописанный в договоренностях комплекс мероприятий не сработал.

"Поэтому давайте садиться, <...> давайте вместе напишем "Минск-4", — сказал он.

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Вместе с тем представитель Киева выразил мнение, что "те домашние задания", о которых договорились на прошедшей встрече, можно выполнить до марта.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате".