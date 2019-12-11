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2019-12-11T23:57+0300
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Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
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РИА Новости

Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

23:40 11.12.2019 (обновлено: 23:57 11.12.2019)
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© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
По его словам, прописанный в договоренностях комплекс мероприятий не сработал.
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"Поэтому давайте садиться, <...> давайте вместе напишем "Минск-4", — сказал он.
Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.
Вместе с тем представитель Киева выразил мнение, что "те домашние задания", о которых договорились на прошедшей встрече, можно выполнить до марта.
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Вчера, 19:21
Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате".
В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Обсудить 75
Минские соглашенияСитуация на Украине"Нормандская четверка"ДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пока на Украине будут править пособники нацистов под управлением США нечего хорошего не будет
12 декабря, 01:16
DDvaleraP
2700002
А не пора этой Зе-зе фамилию. присвоить соответствующую - Глупов-Клоунов!
12 декабря, 00:12
VVVlad Vby
2000002
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