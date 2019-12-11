Постпред при ООН заявила, что США готовы к гибкости в диалоге с КНДР

По ее словам, Вашингтон рассчитывал вступить в устойчивый дипломатический диалог с КНДР, но увидел тревожащие знаки того, что Пхеньян "движется в неправильном направлении".

"Мы не просили Северную Корею сделать все перед тем, как мы сделаем хоть что-то. Мы готовы быть гибкими, но мы не можем решать эту проблему в одиночку. КНДР должна выполнить свою часть (работы –ред.) и должна избегать провокаций", - сказала Крафт.