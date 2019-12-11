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Постпред при ООН заявила, что США готовы к гибкости в диалоге с КНДР
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РИА Новости

Постпред при ООН заявила, что США готовы к гибкости в диалоге с КНДР

23:41 11.12.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПостпред США при ООН Келли Крафт
Постпред США при ООН Келли Крафт
© AP Photo / Alex Brandon
ООН, 11 дек – РИА Новости. США готовы проявлять гибкость в диалоге с КНДР, но не будут решать вопрос одиночку, заявила журналистам постпред США при ООН Келли Крафт.
По ее словам, Вашингтон рассчитывал вступить в устойчивый дипломатический диалог с КНДР, но увидел тревожащие знаки того, что Пхеньян "движется в неправильном направлении".
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"Мы не просили Северную Корею сделать все перед тем, как мы сделаем хоть что-то. Мы готовы быть гибкими, но мы не можем решать эту проблему в одиночку. КНДР должна выполнить свою часть (работы –ред.) и должна избегать провокаций", - сказала Крафт.
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СШАКелли КрафтПхеньянКНДРВ мире
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