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Путин пообещал изучить предложения Жириновского по налогам
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РИА Новости

Путин пообещал изучить предложения Жириновского по налогам

23:32 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидером ЛДПР В. Жириновским
Президент РФ В. Путин встретился с лидером ЛДПР В. Жириновским
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что подумает над предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского снизить налоги. По его словам, налоги в странах, где их снижают, выше, чем в России.
Парламентарий во время беседы с главой государства сказал, что "иногда выгодно снижение налогов". "Сейчас был поднят НДС, в других странах, наоборот, снижают", - сказал Жириновский. По его мнению, повышение этого налога может повысить собираемость на ближайшие два-три года, но потом это может привести к торможению, так как "некоторые малые предприятия этот налог не выдерживают, хотя всего 2% (рост)".
"Но там - во многих странах - и общая налоговая нагрузка выше, чем у нас", - заметил, в свою очередь, Путин.
Жириновский согласился, что нужно все сопоставить и посмотреть.
"Посмотрим", - ответил президент.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
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ЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияЭкономика
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