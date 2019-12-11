Путин пообещал изучить предложения Жириновского по налогам

Парламентарий во время беседы с главой государства сказал, что "иногда выгодно снижение налогов". "Сейчас был поднят НДС, в других странах, наоборот, снижают", - сказал Жириновский. По его мнению, повышение этого налога может повысить собираемость на ближайшие два-три года, но потом это может привести к торможению, так как "некоторые малые предприятия этот налог не выдерживают, хотя всего 2% (рост)".