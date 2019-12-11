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2019-12-12T04:29+0300
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Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
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РИА Новости

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

22:58 11.12.2019 (обновлено: 04:29 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В.Путина и с лидером ЛДПР В.Жириновским
Встреча президента РФ В.Путина и с лидером ЛДПР В.Жириновским
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
"Мы предложили 31 декабря (сделать выходным днем), и где-то уже губернаторы приняли решение", - сказал лидер ЛДПР.
Январские праздники, по его мнению, можно сократить: "Третьего - на работу". Остальные дни январских праздников, как считает Жириновский, можно добавить индивидуально к отпуску.
"Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы", - заявил глава ЛДПР.
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967206106
Обсудить 12
ЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
Популярные комментарии
В этом предложении есть резон!
12 декабря, 05:05
Владимир Хорошев
1010010
Владимир Вольфович! Руки прочь от народных праздников! И так работаем от темна до темна (спасибо Медведеву за инры с временем). А тут последнее у народа хотите отнять!
12 декабря, 05:39
НВНиколай Васильевич
1200000
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