Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

"Мы предложили 31 декабря (сделать выходным днем), и где-то уже губернаторы приняли решение", - сказал лидер ЛДПР.

Январские праздники, по его мнению, можно сократить: "Третьего - на работу". Остальные дни январских праздников, как считает Жириновский, можно добавить индивидуально к отпуску.

"Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы", - заявил глава ЛДПР.