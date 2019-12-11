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Сценарий "Зеркала" с автографом Тарковского продали на аукционе
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РИА Новости

Сценарий "Зеркала" с автографом Тарковского продали на аукционе

22:39 11.12.2019
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкКинорежиссер Андрей Тарковский
Кинорежиссер Андрей Тарковский
© РИА Новости / Александр Макаров
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Редкий сценарий к фильму "Зеркало" Андрея Тарковского, который в первом варианте назывался "Белый, белый день", ушел с молотка за 1,25 миллиона рублей, сообщается на сайте аукционного дома "12-й стул".
"Зеркало" (1974) стало знаковым для Тарковского фильмом-исповедью, построенным на сложных ассоциативных рядах и образах. Роли исполнили Маргарита Терехова, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский, Алла Демидова и другие.
Как рассказал РИА Новости эксперт аукционного дома Иван Ефимов, на торги выставили сценарий в твердом переплете из ограниченного тиража, который печатался специально для съемочной группы, с автографом Тарковского некоему Володе.
Эстимейт сценария составлял 630 тысяч рублей, его приобрели за 1,25 миллиона.
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Кроме того, на торги выставили редкие письма советского режиссера Сергея Параджанова, автора фильмов "Тени забытых предков" и "Цвет граната", которые он писал из тюрьмы. Параджанов открыто критиковал советскую культурную политику и цензуру, и был осужден. В заключении он провел около четырех лет.
Одно из писем Параджанова о Тарковском продали за 325 тысяч рублей.
С молотка ушло также издание журнала "Континент" с автографом Иосифа Бродского. Покупатель отдал за него 175 тысяч рублей при начальной цене в 90 тысяч. Сборник стихов Владимира Маяковского "Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается" с инскриптом автора продали за 130 тысяч рублей.
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