Сценарий "Зеркала" с автографом Тарковского продали на аукционе

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Редкий сценарий к фильму "Зеркало" Редкий сценарий к фильму "Зеркало" Андрея Тарковского , который в первом варианте назывался "Белый, белый день", ушел с молотка за 1,25 миллиона рублей, сообщается на сайте аукционного дома "12-й стул".

"Зеркало" (1974) стало знаковым для Тарковского фильмом-исповедью, построенным на сложных ассоциативных рядах и образах. Роли исполнили Маргарита Терехова, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский, Алла Демидова и другие.

Как рассказал РИА Новости эксперт аукционного дома Иван Ефимов, на торги выставили сценарий в твердом переплете из ограниченного тиража, который печатался специально для съемочной группы, с автографом Тарковского некоему Володе.

Эстимейт сценария составлял 630 тысяч рублей, его приобрели за 1,25 миллиона.

Кроме того, на торги выставили редкие письма советского режиссера Сергея Параджанова, автора фильмов "Тени забытых предков" и "Цвет граната", которые он писал из тюрьмы. Параджанов открыто критиковал советскую культурную политику и цензуру, и был осужден. В заключении он провел около четырех лет.

Одно из писем Параджанова о Тарковском продали за 325 тысяч рублей.