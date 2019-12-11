Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по Сирии

"Особое внимание уделено ситуации в Сирии. Лидеры высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Подчеркнута необходимость полного выполнения российско-турецких договоренностей о взаимодействии в этих регионах", - говорится в сообщении.