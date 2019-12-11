Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по Сирии

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в разговоре по телефону высказались за активизацию усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в сирийской провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Особое внимание уделено ситуации в Сирии. Лидеры высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Подчеркнута необходимость полного выполнения российско-турецких договоренностей о взаимодействии в этих регионах", - говорится в сообщении.
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Кроме того, главы государств затронули проблему ливийского урегулирования. Они обеспокоены столкновениями в районе Триполи.
"Нормализации обстановки способствовало бы скорейшее прекращение огня и возобновление межливийских мирных переговоров", - добавляется в сообщении.
Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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