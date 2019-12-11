Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасаке, Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж, Кобани – Эль-Джаблат в провинции Алеппо, Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Умм-Кхеф-Тахтани, Камышлы – Мабрук в провинции Хасаке", - говорится в сообщении.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Тель-Тамр – электроподстанция Мамбрука – Бтейман – элеватор "Алия" – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы.