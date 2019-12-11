Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж, Кобани – Эль-Джаблат в провинции Алеппо, Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Умм-Кхеф-Тахтани, Камышлы – Мабрук в провинции Хасаке", - говорится в сообщении.