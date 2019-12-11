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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T22:04+0300
https://ria.ru/20191211/1562292431.html
Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/19/1561131962_0:364:2017:1498_1036x0_80_0_0_5e595b48a67f16c15877dba0ce4b39b6.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

22:04 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасаке, Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж, Кобани – Эль-Джаблат в провинции Алеппо, Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Умм-Кхеф-Тахтани, Камышлы – Мабрук в провинции Хасаке", - говорится в сообщении.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Тель-Тамр – электроподстанция Мамбрука – Бтейман – элеватор "Алия" – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы.
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