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Путин и Эрдоган отметили важность реализации планов в энергетике и ВТС
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РИА Новости

Путин и Эрдоган отметили важность реализации планов в энергетике и ВТС

22:03 11.12.2019 (обновлено: 22:14 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре отметили важность дальнейшей реализации совместных планов в энергетике и ВТС, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Обсужден ряд приоритетных тем двустороннего партнерства, включая торгово-экономические связи. Акцентирована важность дальнейшей реализации совместных планов в сфере энергетики и в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президент Турции проинформировал Путина о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
10 декабря, 15:39
Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто
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