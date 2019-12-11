Путин и Эрдоган отметили важность реализации планов в энергетике и ВТС

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре отметили важность дальнейшей реализации совместных планов в энергетике и ВТС, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Обсужден ряд приоритетных тем двустороннего партнерства, включая торгово-экономические связи. Акцентирована важность дальнейшей реализации совместных планов в сфере энергетики и в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президент Турции проинформировал Путина о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО.
10 декабря, 15:39Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто