В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"

В список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Ранее в нем были Куба, Ирак, Ливия и Южный Йемен.
3 декабря, 18:22Трамп считает, что США ладят с Россией
Кроме того, комитет одобрил резолюцию, которая лишает президента Дональда Трампа права начать процедуру выхода США из НАТО без одобрения конгресса.
"Сегодня приняли все вынесенные на голосование предложения, кроме одного (законопроекта о защите от агрессии Кремля от 2019 года)", — сказал собеседник агентства.
Документ по России предписывает главе Госдепартамента в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. В те же сроки он должен определиться, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиями ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".
24 сентября, 18:09Иран намерен признать американскую НПО спонсором терроризма
При этом на прошедших на прошлой неделе слушаниях замгоссекретаря США Дэвид Хэйл отметил, что Госдепартамент не считает Россию государством — спонсором терроризма. По его словам, США должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак.
Возможные ответные меры
Первый зампредседателя комитета по обороне Александр Шерин заявил РИА Новости, что Россия может рассмотреть аналогичный законопроект против Вашингтона.
Депутат отметил, что у России нет причин заниматься подпиткой террористических группировок, в то же время в этой области есть вопросы к Соединенным Штатам.
"Любая террористическая группировка в мире не может существовать без подпитки извне, этими ресурсами обладают только США", — сказал он.