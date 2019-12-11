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В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
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РИА Новости

В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"

21:38 11.12.2019 (обновлено: 06:25 12.12.2019)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
В список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Ранее в нем были Куба, Ирак, Ливия и Южный Йемен.
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Кроме того, комитет одобрил резолюцию, которая лишает президента Дональда Трампа права начать процедуру выхода США из НАТО без одобрения конгресса.
"Сегодня приняли все вынесенные на голосование предложения, кроме одного (законопроекта о защите от агрессии Кремля от 2019 года)", — сказал собеседник агентства.
Документ по России предписывает главе Госдепартамента в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. В те же сроки он должен определиться, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиями ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".
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При этом на прошедших на прошлой неделе слушаниях замгоссекретаря США Дэвид Хэйл отметил, что Госдепартамент не считает Россию государством — спонсором терроризма. По его словам, США должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак.

Возможные ответные меры

Первый зампредседателя комитета по обороне Александр Шерин заявил РИА Новости, что Россия может рассмотреть аналогичный законопроект против Вашингтона.
Депутат отметил, что у России нет причин заниматься подпиткой террористических группировок, в то же время в этой области есть вопросы к Соединенным Штатам.
"Любая террористическая группировка в мире не может существовать без подпитки извне, этими ресурсами обладают только США", — сказал он.
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Конгресс СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Так у нас каждый мелкий чинуша кричит, что США спонсор терроризма, а тут ответочка пришла и сразу коленки затряслись, США то шутить не будут, санкции введут, останутся без вилл своих в Европе и права въезда))
12 декабря, 01:49
DPDENIS P
448100132
много чего в плане преступлений против человечности, США в курсе, они все знают про все ваши маленькие шалости, только вот пока не придумали как лишить преступников ядерного потенциала, как только придумают будет тебе Нюрнберг со всеми фактами и документами
12 декабря, 03:01
Ваше Благородие
426000138
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