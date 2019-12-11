В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Международный комитет сената Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.

В список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Ранее в нем были Куба, Ирак, Ливия и Южный Йемен.

Кроме того, комитет одобрил резолюцию, которая лишает президента Дональда Трампа права начать процедуру выхода США из НАТО без одобрения конгресса.

"Сегодня приняли все вынесенные на голосование предложения, кроме одного (законопроекта о защите от агрессии Кремля от 2019 года)", — сказал собеседник агентства.

Документ по России предписывает главе Госдепартамента в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. В те же сроки он должен определиться, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиями ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".

При этом на прошедших на прошлой неделе слушаниях замгоссекретаря США Дэвид Хэйл отметил, что Госдепартамент не считает Россию государством — спонсором терроризма. По его словам, США должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак

Возможные ответные меры

Первый зампредседателя комитета по обороне Александр Шерин заявил РИА Новости, что Россия может рассмотреть аналогичный законопроект против Вашингтона.

Депутат отметил, что у России нет причин заниматься подпиткой террористических группировок, в то же время в этой области есть вопросы к Соединенным Штатам.