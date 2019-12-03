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РИА Новости

В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма

19:55 03.12.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Госдепартамент США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список, заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.
"Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак", - сказал дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.
Хейл отметил, что не считает, что РФ должна быть включена в список государств-спонсоров терроризма в связи с действиями страны в Сирии.
Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Вчера, 18:22
Трамп считает, что США ладят с Россией
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Государственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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