В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма

"Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак", - сказал дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.

Хейл отметил, что не считает, что РФ должна быть включена в список государств-спонсоров терроризма в связи с действиями страны в Сирии.