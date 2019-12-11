Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разговор был. Темы обсуждались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли ситуация в Сирии и Ливии. По его словам, в ближайшее время Кремль сообщит детали разговора.
Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что президенты обсудили в первую очередь Сирию, а также двусторонние отношения и региональные проблемы.
Эрдоган заявлял, что намерен обсудить в ходе телефонных переговоров с российским коллегой ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара. Президент Турции также выражал неудовлетворение совместной деятельностью с РФ и США по Сирии. По его словам, все идет к лучшему, но не так, как хотелось бы Анкаре: "нужно оттуда вычистить террористов. Но ни Россия, ни Америка не смогли это осуществить".
10 декабря, 15:39Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
3 декабря, 15:18Сказано в эфире"Открытая позиция". Эксперт прокомментировал слова Эрдогана о России Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию одним из основных партнеров Турции, отметив при этом, что Анкара ведет многовекторную внешнюю политику. В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев высказал мнение, что турецкий лидер подает знак НАТО и США.