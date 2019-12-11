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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T21:14+0300
https://ria.ru/20191211/1562291250.html
В администрации Эрдогана рассказали о его разговоре с Путиным
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РИА Новости

В администрации Эрдогана рассказали о его разговоре с Путиным

21:14 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в среду.
"Наш президент провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили в первую очередь Сирию, а также двусторонние отношения и региональные проблемы", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
10 декабря, 15:39
Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто
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Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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