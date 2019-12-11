В Дагестане полиция проверяет обстоятельства "продажи" ребенка

ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Дагестане выясняют, почему мать спустя четыре года написала заявление о пропаже своей дочери, которую сама же передала на воспитание в обеспеченную семью, сообщает МВД по региону.

"Полицейские Избербаша проводят проверку по заявлению о пропаже ребенка. В дежурную часть полиции обратилась 29-летняя жительница Избербаша с заявлением о якобы пропаже ее малолетней дочери. Сотрудниками полиции начата проверка, в ходе которой установлено, что в 2015 году заявительница, после рождения дочери, имея финансовые затруднения, передала ребенка на воспитание знакомым", - говорится в сообщении ведомства в Instagram

Установлено, что девочка воспитывается в благополучной семье и противоправные действия в отношении нее не совершались, добавили в МВД.

Как сообщает ведомство, по словам матери, после рождения ребенка у нее возникли финансовые проблемы и обеспечить и воспитать малышку она не могла.

"Обдумывая различные варианты, решила, по совету своей знакомой, передать дочку на воспитание в благополучную семью. Но после того, как посредница забрала ребенка, потерпевшая "больше не видела малышку" и подозревает, что "подруга передала ее третьим лицам за финансовое вознаграждение". Посредница - 37-летняя жительница Дербентского района, доставленная в отдел полиции, утверждает, что заявительница была в курсе финансовой стороны вопроса и получила свою долю", - отмечается в сообщении.

По данным МВД, она пояснила, что с матерью ребенка знакома давно и, когда в 2014 году ее знакомая родила, они проживали совместно. "Жили в основном на пособия по уходу за ребенком, а в 2015 году, когда малышке исполнилось полтора года, социальные выплаты значительно уменьшились. У них возникли финансовые трудности, в связи с чем опрашиваемая предложила матери простое решение - передать ребенка на воспитание знакомым, не безвозмездно", - добавили в МВД.