На Кубани расширят меры господдержки рыбохозяйственного комплекса

КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Меры государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса в Краснодарском крае расширят, будут добавлены мероприятия по техническому перевооружению и модернизации предприятий отрасли, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на Минсельхоз края.

Уточняется, что в ходе пленарного заседания парламентарии заксобрания региона утвердили во втором чтении изменения в уже действующий на территории Краснодарского края закон об аквакультуре.

"К уже действующим мерам господдержки рыбохозяйственного комплекса региона добавляются мероприятия, направленные на техническое перевооружение и модернизацию предприятий отрасли, проведение мелиоративных работ на прудах, а также реализацию противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что финансирование по этому направлению будет утверждено в начале 2020 года.

По данным краевых властей, в 2019 году на поддержку рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края из краевого бюджета направили 30,5 миллиона рублей. Средства были выделены на компенсацию затрат в связи с приобретением рыбоперерабатывающего оборудования, а также на производство товарной рыбы, товарно-пищевой рыбной продукции и добычу водных биоресурсов.

Кроме того, ежегодно выделяются федеральные средства на мелиоративные работы для восстановления кубанских лиманов рыбохозяйственного значения. Общий объем средств на эти цели в 2019 году составляет 44,8 миллиона рублей, в 2020 году - более 197 миллионов рублей.