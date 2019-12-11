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Краснодарский край
2019-12-11T20:44+0300
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На Кубани расширят меры господдержки рыбохозяйственного комплекса
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РИА Новости

На Кубани расширят меры господдержки рыбохозяйственного комплекса

20:44 11.12.2019
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© РИА НовостиРыболовецкое хозяйство
Рыболовецкое хозяйство
© РИА Новости
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Меры государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса в Краснодарском крае расширят, будут добавлены мероприятия по техническому перевооружению и модернизации предприятий отрасли, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на Минсельхоз края.
Уточняется, что в ходе пленарного заседания парламентарии заксобрания региона утвердили во втором чтении изменения в уже действующий на территории Краснодарского края закон об аквакультуре.
"К уже действующим мерам господдержки рыбохозяйственного комплекса региона добавляются мероприятия, направленные на техническое перевооружение и модернизацию предприятий отрасли, проведение мелиоративных работ на прудах, а также реализацию противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что финансирование по этому направлению будет утверждено в начале 2020 года.
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По данным краевых властей, в 2019 году на поддержку рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края из краевого бюджета направили 30,5 миллиона рублей. Средства были выделены на компенсацию затрат в связи с приобретением рыбоперерабатывающего оборудования, а также на производство товарной рыбы, товарно-пищевой рыбной продукции и добычу водных биоресурсов.
Кроме того, ежегодно выделяются федеральные средства на мелиоративные работы для восстановления кубанских лиманов рыбохозяйственного значения. Общий объем средств на эти цели в 2019 году составляет 44,8 миллиона рублей, в 2020 году - более 197 миллионов рублей.

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