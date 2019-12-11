Собянин рассказал о встречах с Лужковым

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя.

"У него был драйв, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался, было очень интересно его послушать. Так, общими вопросами обменивались, а в хозяйственные вопросы города практически не вмешивались в разговоре", - сказал Собянин.