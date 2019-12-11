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Собянин рассказал о встречах с Лужковым
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РИА Новости

Собянин рассказал о встречах с Лужковым

20:29 11.12.2019 (обновлено: 21:02 11.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в последние годы часто встречался с экс-мэром столицы Юрием Лужковым, но работу они не обсуждали.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя.
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"В первые годы практически не общались, а в последний период встречались довольно-таки часто, в этом году раза четыре или пять", - сказал Собянин в программе "Прямой диалог с мэром" на канале ТВ Центр.
Отвечая на вопрос, обсуждали ли работу, мэр ответил: "Вы знаете, нет".
"У него был драйв, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался, было очень интересно его послушать. Так, общими вопросами обменивались, а в хозяйственные вопросы города практически не вмешивались в разговоре", - сказал Собянин.
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