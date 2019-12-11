Собянин рассказал о встречах с Лужковым

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в последние годы часто встречался с экс-мэром столицы Юрием Лужковым, но работу они не обсуждали.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя.
"В первые годы практически не общались, а в последний период встречались довольно-таки часто, в этом году раза четыре или пять", - сказал Собянин в программе "Прямой диалог с мэром" на канале ТВ Центр.
Отвечая на вопрос, обсуждали ли работу, мэр ответил: "Вы знаете, нет".
"У него был драйв, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался, было очень интересно его послушать. Так, общими вопросами обменивались, а в хозяйственные вопросы города практически не вмешивались в разговоре", - сказал Собянин.
10 декабря, 18:42Культура"Михалыч, ты эпоха". Шнуров написал стихи о Лужкове