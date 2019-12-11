ОП попросила Twitter разблокировать аккаунт Малькевича

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Общественная палата России попросила Twitter пересмотреть решение о блокировке ее члена Александра Малькевича, соответствующее обращение появилось на странице ОП в соцсети.
Глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Малькевич сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт, в понедельник.
"Twitter-аккаунт члена ОП РФ журналиста Александра Малькевича был заблокирован без внятного объяснения причин по жалобе с анонимного аккаунта. Искренне верим, что Twitter объяснит и пересмотрит свое решение. Это вопрос репутации компании", - говорится в сообщении.