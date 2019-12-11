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ОП попросила Twitter разблокировать аккаунт Малькевича
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РИА Новости

ОП попросила Twitter разблокировать аккаунт Малькевича

19:59 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Общественная палата России попросила Twitter пересмотреть решение о блокировке ее члена Александра Малькевича, соответствующее обращение появилось на странице ОП в соцсети.
Глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Малькевич сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт, в понедельник.
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
25 ноября, 11:50Медиавойны
Член ОП прокомментировал блокировку "Хороших новостей" в Twittter
"Twitter-аккаунт члена ОП РФ журналиста Александра Малькевича был заблокирован без внятного объяснения причин по жалобе с анонимного аккаунта. Искренне верим, что Twitter объяснит и пересмотрит свое решение. Это вопрос репутации компании", - говорится в сообщении.
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Александр МалькевичОбщественная палата РФРоссияTwitterОбщество
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