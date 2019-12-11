Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупное возгорание, произошедшее в среду на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, сообщает областной главк МЧС.
Возгорание разлитой на заводе краски произошло около 10.00 мск, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. В 12.02 мск возгорание локализовали, в 13.51 мск была объявлена ликвидация открытого горения.
По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек.
"В 20.30 (18.30 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на Уральском заводе лакокрасочных изделий дан общий отбой. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели", – сообщает ведомство.
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