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Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушили
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РИА Новости
Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушили
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупное возгорание, произошедшее в среду на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, сообщает областной главк МЧС.
2019-12-11T19:48+0300
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Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушили

19:48 11.12.2019 (обновлено: 23:22 11.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупное возгорание, произошедшее в среду на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, сообщает областной главк МЧС.
Возгорание разлитой на заводе краски произошло около 10.00 мск, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. В 12.02 мск возгорание локализовали, в 13.51 мск была объявлена ликвидация открытого горения.
По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек.
"В 20.30 (18.30 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на Уральском заводе лакокрасочных изделий дан общий отбой. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели", – сообщает ведомство.
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Пожар на лакокрасочном заводе в ЕкатеринбургеМЧС РФЕкатеринбургПроисшествия
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