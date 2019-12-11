Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушили

Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупное возгорание, произошедшее в среду на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Пожарные ликвидировали крупное возгорание, произошедшее в среду на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге , сообщает областной главк МЧС

Возгорание разлитой на заводе краски произошло около 10.00 мск, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. В 12.02 мск возгорание локализовали, в 13.51 мск была объявлена ликвидация открытого горения.

По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек.

"В 20.30 (18.30 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на Уральском заводе лакокрасочных изделий дан общий отбой. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели", – сообщает ведомство.