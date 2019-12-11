Полиция Дрездена просит туристов присылать свои фото в сокровищнице

БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Полиция немецкого города Дрездена просит граждан и туристов присылать им фотографии и видеоматериалы, сделанные в районе ограбленной в ноябре сокровищницы "Зеленый свод", говорится в пресс-релизе полиции.

"В рамках расследования ограбления "Зеленого свода" следователи исходят из того, что преступники в течение длительного времени планировали преступление. С высокой долей вероятности оно включало наблюдение за объектом преступного деяния. На этом фоне прокуратура и полиция просят предоставлять фото- и видеоматериалы, которые были сделаны между 1 октября и 25 ноября внутри или снаружи "Зеленого свода". Призыв в особенности касается туристов", - говорится в заявлении.

Материалами можно делиться через специальный портал полиции Саксонии , через который полиция принимает информацию от свидетелей и любых граждан, владеющих информацией, важной для расследования преступления.

За информацию, которая может привести к раскрытию преступления, полиция ранее объявила вознаграждение в 500 тысяч евро. Уже собрано более 500 таких обращений.

Также в среду полиция опубликовала изображение автомобиля, на котором преступники скрылись с места преступления, полученное с одной из камер наблюдения в Дрездене. На фотографии виден движущийся автомобиль Audi A6 светлого цвета с темной крышей. Преступники сожгли его на подземной парковке примерно в 10-15 минутах езды от "Зеленого свода".

Кроме того, полиция призвала явиться водителя темного фургона, который незадолго до кражи проехал по улице Зофиенштрассе, огибающей сокровищницу. "Возможно, речь идет о важном свидетеле", - заявили в полиции.