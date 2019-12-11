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Полиция Дрездена просит туристов присылать свои фото в сокровищнице
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РИА Новости

Полиция Дрездена просит туристов присылать свои фото в сокровищнице

19:30 11.12.2019 (обновлено: 19:31 11.12.2019)
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© REUTERS / Matthias RietschelПолицейский у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
© REUTERS / Matthias Rietschel
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Полиция немецкого города Дрездена просит граждан и туристов присылать им фотографии и видеоматериалы, сделанные в районе ограбленной в ноябре сокровищницы "Зеленый свод", говорится в пресс-релизе полиции.
"В рамках расследования ограбления "Зеленого свода" следователи исходят из того, что преступники в течение длительного времени планировали преступление. С высокой долей вероятности оно включало наблюдение за объектом преступного деяния. На этом фоне прокуратура и полиция просят предоставлять фото- и видеоматериалы, которые были сделаны между 1 октября и 25 ноября внутри или снаружи "Зеленого свода". Призыв в особенности касается туристов", - говорится в заявлении.
Материалами можно делиться через специальный портал полиции Саксонии, через который полиция принимает информацию от свидетелей и любых граждан, владеющих информацией, важной для расследования преступления.
За информацию, которая может привести к раскрытию преступления, полиция ранее объявила вознаграждение в 500 тысяч евро. Уже собрано более 500 таких обращений.
Также в среду полиция опубликовала изображение автомобиля, на котором преступники скрылись с места преступления, полученное с одной из камер наблюдения в Дрездене. На фотографии виден движущийся автомобиль Audi A6 светлого цвета с темной крышей. Преступники сожгли его на подземной парковке примерно в 10-15 минутах езды от "Зеленого свода".
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Кроме того, полиция призвала явиться водителя темного фургона, который незадолго до кражи проехал по улице Зофиенштрассе, огибающей сокровищницу. "Возможно, речь идет о важном свидетеле", - заявили в полиции.
Кража произошла 25 ноября рано утром. Задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело. Дирекция "Зеленого свода" сообщала, что преступники похитили часть украшений из трех драгоценных гарнитуров, состоявших из бриллиантовых и жемчужных изделий. Как заявили в сокровищнице, ввиду исторического и культурного значения похищенного, коллекции нанесен неисчислимый ущерб.
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